UEFA passa a envolver adeptos no planeamento das finais de provas europeias

A UEFA anunciou nesta sexta-feira que vai passar a envolver os adeptos na preparação das finais das provas europeias de clubes e de selecções, após ter sido responsabilizada por falhas de segurança na final da Liga dos Campeões 2021/22.

Em 13 de Fevereiro, uma investigação independente encomendada pela UEFA e liderada pelo antigo ministro da educação português Tiago Brandão Rodrigues atribuiu a "responsabilidade primária" ao organismo "pelas falhas que quase levaram a um desastre" no Stade de France, em Paris, em 28 de Maio de 2022, quando o Real Madrid venceu o Liverpool (1-0).

A UEFA retardou em 36 minutos o pontapé de saída da final da edição 2021/22 da Liga dos Campeões, devido às dificuldades de milhares de fãs do clube inglês em aceder ao recinto, tendo, dias depois, apresentado "desculpas sinceras a todos os espectadores".

Esse jogo ficou marcado por um cenário de caos em volta do Stade de France, mas sem feridos graves a lamentar, sendo que, antes do jogo, dezenas de adeptos tentaram entrar à força no recinto, com a polícia a usar gás lacrimogéneo para dispersar essa multidão.

Os planos de acção revelados nesta sexta-feira pelo organismo sediado em Nyon, na Suíça, passam a incluir as sugestões dessa investigação e a "valiosa contribuição dos grupos de adeptos" entre um conjunto de "medidas operacionais abrangentes" para "aumentar a segurança".

Essa medida foi elogiada pelo director-executivo da Football Supporters Europe (FSE), o francês Ronan Evain, entidade com a qual a UEFA teve um "diálogo extenso e positivo".

"Experimentámos, em primeira mão, o aumento do nível de envolvimento dos adeptos no ano passado e saudamos a abordagem reforçada para a integração das perspectivas dos mesmos na preparação das finais", indicou o dirigente da FSE ao sítio oficial da UEFA.

A cooperação entre essas duas entidades vai permitir recolher e monitorizar informações sobre o número de adeptos que viajam para assistir às finais, aperfeiçoar a comunicação com os fãs e estabelecer acordos com a cidade-sede e as autoridades locais para que sejam criadas "fan zones" e, se necessário, áreas públicas para os adeptos sem bilhete.