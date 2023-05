Sporting goleia Anderlecht e está na final da Champions

O Sporting assegurou esta sexta-feira a sua sétima final da Liga dos Campeões de futsal, ao golear, por 7-1, os belgas do Anderlecht, na primeira meia-final da competição que decorre em Palma de Maiorca, Espanha.

Os "leões" poderão tentar chegar à terceira conquista na competição, depois das conquistas nas épocas de 2018/19 e 2020/21, depois de terem marcado presença no jogo decisivo em mais quatro ocasiões (2010/11, 2016/17, 2017/18 e 2021/22).

Frente a um adversário que garantiu a presença na final a quatro após afastar os espanhóis do Barcelona, o Sporting não deu quaisquer hipóteses aos belgas, chegando ao intervalo a vencer por 6-0, com golos de Cavinato, Tomás Paçó, Merlim, Edu (na própria baliza), Neves e Erick Mendonça.

???? We have our first #UCLFutsal finalists!



What a performance, @SCPModalidades!



Yet more glory on Sunday? pic.twitter.com/zKjdepno2x — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) May 5, 2023

O Anderlecht conseguiu marcar no arranque da segunda metade, por Jelovcic, mas Neves "bisou" no encontro e acabou definitivamente com qualquer esperança belga de vir a reentrar na discussão do resultado.

Na final, agendada para as 19h de domingo, o Sporting vai medir forças com o vencedor do encontro entre o Benfica e os anfitriões do Palma Futsal, que se joga nesta sexta-feira.