Esta imagem mostra 100 mil pessoas a festejar o campeonato nas ruas de Nápoles?

O contexto

A poucas horas do início do jogo que podia dar o título ao Nápoles, mais de 100 mil pessoas pintavam de azul as ruas do centro da cidade italiana, durante os festejos do primeiro campeonato nacional para o clube nos últimos 33 anos. A imagem foi partilhada nas redes sociais acompanhada de elogios ao fervor e paixão demonstrada pelos adeptos do Nápoles.

Os factos

Analisemos esta imagem de duas formas distintas: a primeira prende-se com a sua origem. Uma pesquisa no Google permite perceber onde é que esta fotografia foi partilhada, mas, mais importante ainda, fornece datas dessas mesmas publicações. Uma das primeiras vezes em que esta fotografia surgiu online foi num num vídeo de Tik Tok na passada terça-feira. Neste vídeo, surgem ainda mais duas fotografias do mesmo estilo, mostrando os mesmos problemas que iremos enunciar mais abaixo.

Ou seja, mesmo que fosse uma imagem verídica, as datas não coincidiam com as descrições feitas. Também no Twitter existiram publicações anteriores à noite de quinta-feira, algo que desmonta por completo a ideia de que a fotografia retrata os festejos do título napolitano.

Passemos agora à análise da estrutura da imagem. Em primeiro lugar, a fotografia mostra uma altura do dia completamente diferente dos festejos. A partida entre a Udinese e o Nápoles disputou-se de noite, com o título a ser conquistado muito depois de o sol se pôr. Como alguns utilizadores também repararam, há várias inconsistências com a fotografia que remetem para uma criação com o auxílio de Inteligência Artificial (IA).

Ao fazer zoom na foto, não é possível distinguir pessoas, o tom de azul dos adereços é precisamente igual e as linhas de prédios e outros objectos são lisas e sem qualquer irregularidade, característica associada a fotografias criadas por IA.

Veredicto

Posto tudo isto, é seguro afirmar que a fotografia não retrata os festejos do título conquistado pelo Nápoles na noite desta quinta-feira. Contudo, se quiser ver fotografias verdadeiras da festa, clique aqui e divirta-se na nossa fotogaleria dedicada ao tema.