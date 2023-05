Carlos Alcaraz chega a final em dia de aniversário

No dia em que Rafael Nadal anunciou a desistência do ATP 1000 de Roma e reduziu a zero o número de torneios que poderá disputar antes de Roland Garros, Carlos Alcaraz confirmou ser o mais sólido candidato a que o título parisiense continue nas mãos de tenistas espanhóis. Com mais uma exibição sólida no Mutua Madrid Open, diante do croata Borna Coric, Alcaraz garantiu a presença na final do torneio ATP 1000. E foi com um largo sorriso que aceitou o bolo que lhe foi entregue em pleno court, pelo seu 20.º aniversário.

“Não tenho vertigem pelo que vivi e por o que ainda me falta viver. Não tenho a sensação que está a ir tudo rápido; continuo a ser um rapaz e este é o meu segundo ano no circuito”, disse Alcaraz (2.º), após eliminar Coric (20.º), por 6-4, 6-3. Depois da 20.ª vitória consecutiva em courts espanhóis, o tenista de Murcia não teve problemas em colocar-se entre os poucos favoritos ao título em Roland Garros: “Tsitsipas, Djokovic… se Rafa for, será sempre o seu torneio. E eu coloco-me no topo da lista.”

Este ano, Alcaraz já vai numa série de dez encontros sem conhecer a derrota e vai tentar estender essa marca no domingo, onde chega com um registo de três vitórias nas três finais ATP 1000 que já disputou. “Tenho quatro finais Masters 1000 e não páro para pensar que ainda acabei de começar. Lutei para estar nestas condições, foi o que sempre quis”, frisou.

O último adversário de Alcaraz em Madrid é Jan-Lennard Struff (65.º), o primeiro "lucky-looser" a chegar a uma final ATP 1000. O alemão de 33 anos vingou-se da derrota sofrida na última ronda do qualifying, precisamente frente a Aslan Karatsev (121.º), derrotando o russo, por 4-6, 6-3 e 6-4, e garantindo um novo máximo pessoal na próxima actualização do ranking mundial: 28.º lugar.

Este sábado, será disputada a final feminina do Mutua Madrid Open, entre as duas melhores tenistas da actualidade: Iga Swiatek (1.ª) e Aryna Sabalenka (2.ª).

No ATP 175 de Aix-en-Provence (França), o ex-número um e actual 52.º no ranking mundial, Andy Murray venceu Luca Van Assche (86.º), por 6-2, 7-6 (8/6), e vai defrontar outro francês, Harold Mayot (241.º). Na outra meia-final, Tommy Paul (17.º) tem como oponente David Goffin (95.º).

Neste sábado também, Nuno Borges e Francisco Cabral disputam as meias-finais de pares, frente aos belgas Sander Gille e Joran Vliegen.