Jogo exausto completa o EP de Palas Tons de Pele, agora editado com uma curta-metragem

Chega ao fim a publicação em singles e videoclipes do disco Tons de Pele e, com ela, o próprio disco, que estará disponível na íntegra esta sexta-feira, 5 de Maio, nas plataformas digitais. Com este quinto e último videoclipe, Jogo exausto, é também disponibilizada a curta-metragem com que o músico e agitador cultural bracarense Filipe Palas quis dar rosto a este seu trabalho.

Este último tema tem, como os anteriores, palavras de Adolfo Luxúria Canibal (dos Mão Morta), que fez uma interpretação escrita de todos os temas desta obra: “Com uma pedra em cada mão, a sonhar alto, a canção abraça finalmente a solidão e arroja se em singelas clemências sobre o sentido da vida, retorcendo se em fragrâncias desconexas até se esvair na grande negrura do fim.” A curta-metragem de Palas (autor de letras e músicas) foi realizada por Paulo Cunha Martins.

O EP Tons de Pele começou a ser divulgado em Janeiro deste ano, com o tema Caos, seguindo-se-lhe, à cadência de um por mês, Meio dia (Fevereiro), Bagaço (Março), Oito (Abril) e agora Jogo exausto (Maio). Tons de Pele conta com as participações de Sérgio Freitas (Sensible Soccers, Serge Fritz) e Luís Barros (Alek Rein, The Burnt Pines, Filipe Sambado, Les Saint Armand) e todos os seus temas estão relacionados entre si e relacionados também com a cidade de Braga.