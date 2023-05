A portuguesa April Marmara espanta alguns dos fantasmas da sua folk

Há cinco anos, tinha surpreendido com o álbum de estreia New Home, casa de uma folk minimalista assombrada por espíritos vários. Agora volta a triunfar com Still Life, em que há mais luz a entrar.

Está lá tudo, tudo aquilo de que uma canção precisa para, sem fazer grandes alaridos, nos desfazer com a força de um trovão, cavando buracos no chão que pisamos. Após aquele som vagamente misterioso, o som de alguém a arranhar as cordas de uma viola de arco, entram aqueles acordes de guitarra acústica. Acordes tão crus e desprovidos de adornos, mas profundamente evocativos. Acordes atormentados, com imenso cansaço do mundo lá dentro. Entra de seguida a voz, também fustigada por alguma coisa, também com um misto de emoções poeirentas a afectar aquela inflexão.