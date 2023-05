Paulina Chiziane e o desejo de que “a língua portuguesa fosse realmente de todos”

A escritora moçambicana recebeu o diploma do Prémio Camões de 2021 esta tarde no Antigo Picadeiro Real, em Lisboa, pelas mãos do primeiro ministro e do embaixador do Brasil.

Acabou em festa a cerimónia de entrega do Prémio Camões 2021, com a laureada e escritora Paulina Chiziane a dançar no palco improvisado no Antigo Picadeiro Real, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, rodeada de convidados, incentivados pela cantora moçambicana Selma Uamusse que interpretou na cerimónia as canções Pra sempre, Mama e Ngono Utana.

Momentos antes, a escritora moçambicana tinha recebido o diploma do Prémio Camões das mãos do embaixador do Brasil, Raimundo Carreiro Silva, e do primeiro-ministro português, António Costa, que referiu o “significado muito especial” de, pela primeira vez, a cerimónia do Prémio Camões estar a ocorrer no Dia Mundial da Língua Portuguesa.

“Eu venho de África. Sou negra e estou aqui, sendo a primeira negra a receber tal prémio”, referiu Paulina Chiziane, que agradeceu e disse que a sua maior gratidão vai para os seus leitores. A escritora questionou-se sobre o que é que a trouxe até este momento. “Será que eu falo português, mesmo de verdade? Não sei. Falo qualquer coisa”, disse, realçando que um dos primeiros aspectos para um bom escritor tem de ser a originalidade.

“O que é que eu tenho eu, vinda de África? Eu tenho uma terra, tenho uma língua que é a minha herança divina. Cada povo africano recebeu uma língua que tem que preservar, que tem que guardar porque é uma herança divina”, disse a autora de Niketche: Uma História de Poligamia, vencedor da primeira edição do Prémio José Craveirinha de Literatura em 2003. “Depois tenho a minha língua portuguesa, que é uma língua de herança humana. Herdámos esta língua nas circunstâncias da História”, afirmou Paulina Chiziane, referindo que por vezes se “conjuga esta língua de uma afirmativa e negativa à mistura.”

“O império colonial dizia: ‘eu tenho mas tu não tens’. E não é justo. Eu tenho uma língua materna que Deus me deu, mas também tenho esta que me foi dada. Porque é que eu tenho que aprender aquela que me é dada e os outros não querem aprender a minha?” e convidou, na cerimónia, todos a aprenderem as línguas africanas.

“Muita coisa pode ser dita à volta da língua portuguesa, é a minha língua e tenho muito orgulho nela. É nela que eu expresso os meus sentimentos e me afirmo perante o mundo”, confessou. Chiziane gostaria que “a língua portuguesa fosse realmente de todos” pois apesar da língua “ser nossa”, ainda tem “umas especificidades” que por vezes a assustam.

Os dicionários de língua portuguesa, se ainda não mudaram, referiu, têm definições de palavras como catinga, "que vem como cheiro nauseabundo característico da raça negra", o que a deixa logo triste. “Realmente somos muitos a manusear os dicionários, mas será que tivemos tempo de olhar para estas questões: de ‘eu sou tu, não és?’, ‘eu tenho, tu não tens, como não tens o direito de ter à conta de nos tratarem assim nos livros sagrados como é o dicionário.”

Paulina Chiziane nomeou também matriarcado, que aparece definido como "costume tribal africano", em contraposição com patriarcado, "tradição heróica dos patriarcas".

"Em África temos matriarcado, sobretudo na região norte de Moçambique. É um costume tribal, deita fora, é coisa de africano. Mas patriarcado já tem valor. Que machismo é esse?", questionou.

A escritora partilhou ainda "uma última palavra, mas há muitas": palhota, "habitação rústica característica dos negros".

"Está provado que palhota é habitação ecológica. A língua portuguesa para ser nossa precisa de um tratamento, de uma limpeza, de uma descolonização", defendeu.

No final da cerimónia, aos jornalistas, a escritora moçambicana disse ainda, sobre estas especificidades, que “é preciso lutar para que as coisas mudem. É preciso coragem para falar e é preciso usar a língua portuguesa para negociar uma língua portuguesa mais humana.”