Activistas em topless bloquearam trânsito em Roma

“De peito nu e sem roupa nas ruas para denunciar a obscenidade do governo” com a sua inacção e falta de respostas para a crise climática, justifica o grupo italiano de activistas.

Um grupo de activistas em topless bloqueou esta quinta-feira o trânsito numa rua movimentada do centro de Roma para protestar contra a política climática do Governo italiano, depois de chuvas torrenciais terem matado duas pessoas.

A manobra marcou uma mudança de táctica do grupo Ultima Generazione (Última Geração), depois de o executivo de direita de Roma ter introduzido multas pesadas contra os manifestantes que atacam monumentos e locais de património.

Anteriormente, o grupo atirou tinta para a ópera La Scala de Milão e para a sede da empresa pública CDP, tendo também atirado sopa para um quadro de Van Gogh em Roma e farinha para um carro decorado com Andy Warhol em Milão.

Na quinta-feira, esta organização divulgou imagens que mostravam um pequeno grupo de activistas ajoelhados nas passadeiras de Roma e a tirar as camisolas ou - num caso - a despir-se. A polícia interveio em poucos minutos para os libertar.

"De peito nu e sem roupa nas ruas para denunciar a obscenidade do governo, que continua a assistir impassível à morte dos seus cidadãos devido a fenómenos climáticos extremos e que alimenta a causa subsidiando sem escrúpulos a indústria fóssil", afirma o movimento num comunicado.

Após meses de seca, que suscitaram preocupações quanto aos baixos níveis do Pó, o maior rio de Itália, fortes chuvas assolaram a região de Emilia-Romagna, no início desta semana, causando grandes danos. Os activistas culpam as alterações climáticas provocadas pelos combustíveis fósseis pelas condições meteorológicas extremas.