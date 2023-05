A 13 de Maio, nas adegas, prova-se o Vinho na Vila de Alva

Vinhos de talha (e outros) harmonizam-se com petiscos, um jantar, uma exposição e pesgagem, na primeira edição da iniciativa em que as adegas tradicionais abrem as portas aos visitantes.

Vila de Alva, no município de Cuba, está em preparativos para a edição inaugural do Vinho na Vila. No dia 13 de Maio, sábado, as adegas da aldeia – tradicionalmente orientadas para o consumo próprio – vão abrir portas aos visitantes. Nos copos andará o vinho de talha que ali é feito segundo um método que remonta aos romanos, mas não só.

A organização, partilhada pelo Enóphilo e a adega XXVI Talhas, com o apoio da autarquia, assegura muitos outros perfis de néctares para provar. Mais concretamente, “cerca de 200 referências, dos mais diversos estilos e origens, de 35 produtores de vinho nacionais de pequena dimensão, provenientes de Norte a Sul do país”, garantem em comunicado.

A Prova de Vinhos não é a única motivação para calcorrear as ruas. Na “peregrinação” entram também a Rota do Petisco, recheada de enchidos, queijos e outras iguarias alentejanas, e um Jantar com Vinho, para harmonizar a bebida com a comida típica regional, em mesas e bancos corridos montados no largo da Igreja Matriz.

O mesmo largo é cenário de uma exposição de fotografia que aprofunda o conhecimento da ligação da terra à produção vinícola, intitulada Vila Alva - Terra de Vinho.

Nessa imersão entra também uma sugestão que contrasta com a brancura da cal que reveste o casario (e que, de resto, dá nome à povoação): no programa da festa está a demonstração da pesgagem, o processo ancestral de revestir o interior das talhas com o escuro e resinoso pez.

A participação na Prova de Vinhos custa entre 10€ (até 9 de Maio) e 15€ (depois dessa data) e permite a degustação livre das 35 variedades. O mesmo valor é aplicável à Rota do Petisco e dá direito a saborear quatro. Ninguém precisa de levar ou ficar com os copos: há reutilizáveis à disposição, mediante uma caução de 5€. Tanto a prova como a rota decorrem entre as 15h e as 20h. Às 20h30, é servido o Jantar com Vinho, por 25€ (18€ se comprado em pré-venda).