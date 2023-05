Google anuncia alternativa às palavras-passe com passkeys. O que muda?

No Dia Mundial das Palavras-passe (senhas), que se celebra esta quinta-feira, quem tem uma conta da Google pode deixar de as usar para aceder a vários serviços online. Esta semana, a empresa começou a permitir que as pessoas entrem nas suas contas através do método de autenticação que usam para desbloquear um dispositivo móvel (seja a impressão digital, reconhecimento facial ou um padrão de desbloqueio). No fundo, o dispositivo (regra geral, o smartphone) passa a ser uma espécie de chave-mestra ou autenticador. O sistema depende da activação de passkeys (chaves de acesso, em português).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt