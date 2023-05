Tráfico de obras de arte: Polícia Judiciária recuperou 48 esculturas religiosas

Portugal participou na operação internacional Pandora VII com mais 13 países europeus, no âmbito da qual foram detidas 60 pessoas e recuperados 11.049 artefactos.

A Polícia Judiciária (PJ) recuperou 48 esculturas religiosas e outros artefactos religiosos, ligados a 15 roubos que aconteceram em igrejas no Norte de Portugal entre 1992 e 2003, de acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira pela Europol.

Segundo a mesma nota, no âmbito da operação internacional de combate ao tráfico de arte com o nome Pandora VII que decorreu em 14 países europeus, foram detidas 60 pessoas e recuperados 11.049 artefactos roubados.

Esta operação teve a participação da Áustria, Bulgária, República Checa, Croácia, Chipre, Grécia, Irlanda, Itália, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia e Bósnia e Herzegovina.

De acordo com a Europol, a Operação Pandora VII consistiu numa fase operacional que decorreu entre 13 e 24 de Setembro de 2022 e que contou com a realização de vários milhares de controlos em vários aeroportos, portos e pontos de passagem fronteiriços, bem como em leiloeiras, museus e casas particulares.

“Durante a Pandora VII foram também organizadas duas semanas de ciberpatrulha, em Maio e Outubro respectivamente, com mais de 495 controlos efectuados online e 4017 bens roubados apreendidos”, lê-se também no comunicado da Europol que adianta que estão ainda em curso 130 investigações relacionadas com o furto de obras de arte.

No que diz respeito aos resultados, a Europol revela alguns dos bens recuperados. Assim, além das obras que Portugal recuperou, em Itália foram recuperados 77 livros antigos roubados dos arquivos de um mosteiro.

Já em Espanha, nomeadamente em Sevilha, foi recuperado um busto de mármore romano de uma mulher. Acredita-se que a escultura represente Salonia Matidia, sobrinha do imperador romano Trajano.

Na polónia as autoridades recuperaram 3073 moedas antigas, apreendidas numa plataforma de vendas online. As autoridades romenas, por sua vez, recuperaram 117 moedas dácias e romanas que haviam sido retiradas de um sitio arqueológico.

Na Grécia uma busca domiciliária permitiu recuperar 41 objectos religiosos e litúrgicos (ícones, molduras de retábulos, etc.) e o trabalho das autoridades na Bósnia-Herzegovina permitiu encontrar 13 artefactos arqueológicos (jóias, entre outras coisas) da Federação Russa que estavam numa agência de correios.