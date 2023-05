BES: empresário que perdeu 21 milhões insiste em julgar gestor do Banco Privée

Defesa de Carlos Malveiro diz-se decepcionada com o Ministério Público que não acusou o gestor e no final da instrução defendeu que este não deve ir a julgamento.

A defesa do empresário português Carlos Malveiro insistiu esta quinta-feira no Tribunal de Monsanto, durante o debate instrutório do caso BES, que o gestor da sua conta na Suíça, que acusa de o ter enganado e levado a perder 21 milhões de euros, deve ser julgado por burla qualificada.

O advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa Malveiro, lamentou a posição “decepcionante” do Ministério Público, que arquivou aquela que terá sido a primeira queixa relativa ao Universo Espírito Santo, em Julho de 2014, ainda antes da resolução do banco, que ocorreu no mês seguinte. E critica que agora, no final da instrução, já depois das diligências realizadas a pedido deste assistente (que avançou com uma acusação particular contra o gestor), os procuradores tenham voltado a defender que o mesmo não deve ser julgado.

Nas alegações, Ricardo Sá Fernandes citou parte das “centenas” de e-mails trocados entre Carlos Malveiro e o gestor do Banco Privée Espírito Santo, nos quais o empresário se refere sempre ao seu investimento como “depósitos a prazo”.

Referiu ainda uma prova central do assistente: uma mensagem trocada em 2011 entre Carlos Malveiro e o seu gestor de conta, na altura em que o empresário recebeu as primeiras notas relativas aos movimentos que efectuara. O então cliente do Banco Privée estranhou ver nos documentos recebidos não a expressão de “depósitos a prazo”, mas “aplicação fiduciária” além da referência de que a operação decorria “por sua conta e risco”.

Questionou o gestor, que na resposta lhe garantiu que “no modelo bancário suíço a figura depósito a prazo não se utiliza, sendo a designação equivalente ‘’aplicação fiduciária'’. Quanto à expressão, “por sua conta e risco” dizia ser uma “designação global que utilizamos nos documentos de lançamento”. No fim, rematava: “Fique inteiramente descansado, a sua fortuna está aplicada seguramente.”

Sá Fernandes destacou que ouvido na instrução o próprio arguido - um dos cinco que resultaram de pedidos de assistentes aceites pelo primeiro juiz da instrução, Ivo Rosa, e que se juntaram aos 25 acusados pelo Ministério Público - afirmou que os investimentos feitos eram depósitos a prazo num sentido lato. Isto apesar de também ter admitido que as aplicações da Espírito Santo Internacional onde o dinheiro foi de facto investido não eram depósitos a prazo, porque esta empresa da cúpula do grupo (onde se escondeu durante anos um passivo milionário) não era um banco.

O advogado de Carlos Malveiro destacou igualmente o depoimento de uma outra colaboradora do Banco Privée, que trabalhava com o gestor, que considerou errado dizer que uma aplicação fiduciária é equivalente a um depósito a prazo. E confrontada com o e-mail de 2011 enviado pelo colega ao empresário reconheceu que se fosse o cliente também ficava com essa impressão de que o dinheiro estava investido em depósitos a prazo e não aplicações financeiras.

Para Sá Fernandes, o essencial para o seu cliente era a segurança do seu dinheiro, daí que numa altura em que Portugal estava sob intervenção da troika quisesse colocar as verbas na Suíça. “Ele não queria ter o dinheiro em Portugal, queria ter o dinheiro onde fosse seguro”, afirmou o advogado. E garantiu: “Carlos Malveiro nunca aplicou o dinheiro em obrigações. Sabia que os Estados tendem a proteger os depositantes a prazo. Foi assim no BES, no BANIF, e agora no Crédit Suisse”.