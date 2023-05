P24. Este é um António Costa reforçado ou fragilizado? Análise de Manuel Carvalho

Um Presidente da República que, publicamente, se diz contra a decisão de manter no Governo o ministro com a pasta das infra-estruturas, João Galamba, mantém-se em silêncio depois do inédito comunicado oficial. Com as cartas todas em cima da mesa, o que deverá dizer Marcelo Rebelo de Sousa aos portugueses? Neste P24 ouvimos a análise do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.