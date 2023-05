O regresso do equilíbrio com a lição do professor

Se havia alguém na política a precisar de lições de ética republicana ou falho de noções básicas da responsabilidade numa democracia liberal, teve-as com alta nota esta quinta-feira, na alocução do Presidente da República. Marcelo pegou nos manuais e recuperou as sebentas porque estava acossado com a prova de força de António Costa ao recusar a demissão do ministro João Galamba, hostilizando abertamente a recomendação do Presidente. Precisava de reequilibrar a relação. Conseguiu, desancando o fundamento da decisão de Costa e prometendo usar ainda mais a palavra que lhe tem servido de arma política.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt