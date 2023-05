Tomada por uma apatia de ruela sem saída, encontra-se naquele impasse em que nem lhe ocorre voltar para trás e percorrer o caminho inverso, encontrar uma viela nova, por estrear. Demasiado extenuada para alcançar sequer o reflexo do retrovisor da sua vida, vai empurrando os dias ­goela abaixo com as mesmas rotinas maquinais — comer, beber, trabalhar, dormir, coisas que custam a passar pela garganta e pelo esófago.

Sobretudo, tenta não existir muito porque voltar a ter horizontes resulta em choro fininho e escurece mais os pensamentos antes da hora de deitar. Tomar medicação não será solução; rima e é verdade. Há motivos para a sua apatia, que antes já foi tristeza, mas entretanto transformou-se nisto que parece coisa nenhuma, só ar de balão esvaziado, invisível, a pairar apenas para não ser visto nem sentido.

O seu corpo todo, uma dormência de perna debaixo do rabo, braços deixados debaixo do travesseiro durante o sono, um não-corpo porque nada sente a não ser frio ou calor em momentos extremos, como este que aconteceu agora mesmo: sem querer, deixou cair água a escaldar sobre o vestido que traz vestido. Sente a barriga a arder e despe-se rapidamente até às cuecas, que também levaram com a fervura líquida do Hades doméstico.

Finalmente uma sensação, embora dolorosa, fê-la sentir viva por momentos. Meteu-se no chuveiro. Jacto forte de água fria sobre a pele da barriga. Sem saber porquê, lembrou-se do pai. Um relance dos seus olhos tristes e vazios quando começou a envelhecer. Deixou-se ficar assim, debaixo da água fria até o frio se tornar insuportável.

Pensou como era bom sentir frio depois de uma queimadura, como os opostos lhe traziam sossego desde que se conhecia. Encontrar dissonâncias era uma das suas especialidades: amor sem reciprocidade, trabalho árduo sem reconhecimento, riso perante a decepção.

Talvez fosse bom colocar uma pomada na barriga, algo hidratante. Procurou no armário dos medicamentos, só anti-inflamatórios, ansiolíticos, vitaminas dos mais variados géneros. No espelho da casa de banho viu-se reflectida por dentro ­— uma árvore preta depois de um incêndio; nem sequer era bem uma árvore, tratava-se de um toco. Algo morto. A barriga vermelha latejava como uma memória antiga, um trauma.

Pôs-se novamente debaixo da água fria do duche. Imaginou-se uma mulher icebergue, um bloco gigante de gelo à deriva na angústia.