O Presidente do Povo e o Governo acabado

Perante tudo isto, e a não ser que haja uma mudança profunda, as eleições antecipadas, por culpa exclusiva do Governo, são uma inevitabilidade. E devem ser convocadas no tempo próprio e sem medo!

A degradação e desprestígio que, diariamente, o Governo e o PS têm provocado ao Estado e ao funcionamento das suas instituições não tem paralelo na nossa vida democrática.

Após nove meses perdidos numa legislatura patológica (recuperando as palavras do Presidente da República), o Governo teve oportunidade para renascer com a saída de Pedro Nuno Santos.

Nessa altura, ao invés de inovar e dar uma nova dinâmica ao Governo, Costa preferiu recorrer à prata da casa e fazer escolhas frágeis para a Habitação e para as Infraestruturas. Marcelo avisou: “É o primeiro-ministro a escolher e, naturalmente, ao escolher, conforme os resultados, assim será um sucesso ou não. Isso cairá em cima do primeiro-ministro”, disse, acrescentando ainda: “Se funcionar, é uma boa ideia. Se não funcionar, retiraremos daí as conclusões”.

Não funciona! Ainda assim, Marcelo não terá imaginado o nível e a sucessão de mentiras, descoordenações e ocultações que ocorrem em catadupa, com a única certeza de que o caso do dia seguinte, por mais grave ou por novidade, fará esquecer o do dia anterior.

Este padrão de comportamento governamental (a que não será alheio a opção recorrente de Costa pela habilidade, ao invés da completa verdade), encerra dois perigos: o primeiro é o da normalização e da relativização. António Costa, que há muito engavetou a ética republicana, ensaiou essa narrativa, ao começar por dizer que só a "bolha política" se interessa pelos casos, porque o povo a si só o questiona sobre os problemas da carestia de vida. É uma adaptação do “rouba, mas faz” para o “mente, mas há coisas mais importantes”. O segundo é o de criar terreno fértil para os discursos e partidos populistas e extremistas.

O momento é delicado. Marcelo é, como não houve e creio não haverá outro, um Presidente do povo. Identificado pelo nome próprio, e após dez anos em que acompanhou as famílias portugueses nos seus jantares de domingo, tem na proximidade com as pessoas a sua marca de água. Não ignorando os seus erros e excessos, considero esta ligação direta e humana, intergeracional e interclassista, admirável e saudável.

Por isso é dito (em elogio ou crítica) que Marcelo tem sabido entender o povo. Agora o povo, mais do que nunca, precisava de entender o seu Presidente. Perante a degradação da imagem do Estado, só comparável à degradação dos serviços públicos, e face ao teatro da demissão rejeitada de Galamba, Marcelo, numa intervenção justa e violentíssima, fez-se entender cristalinamente. Este Governo está acabado e ferido de morte!

A este propósito, são dois os receios que se alega para sustentar a não dissolução do Parlamento: o primeiro é medo de derrubar um governo (embora instável e sem coesão) maioritário sem que se encontre assegurada uma outra maioria estável. O segundo, é o medo de contribuir para um aumento eleitoral do Chega. São falsos receios! Por um lado, desde 1987 todas as dissoluções resultaram em maioria (de um só partido ou em coligação natural). Estou seguro que agora será igual. Entre um Governo PS requentado e desorientado com um primeiro-ministro cartaz e entre um Governo e um líder do PSD preparados e energizados, o povo assegurará a Luís Montenegro uma solução maioritária de governo.

Deixar para as Europeias, mais propensas ao voto de protesto e com uma taxa de abstenção mais elevada, a primeira oportunidade para o povo se pronunciar face a este pântano é um presente que o extremismo não enjeitará

Por outro lado, nas legislativas o voto será especialmente ponderado e o extremismo limitado. Deixar para as Europeias, eleições mais propensas ao voto de protesto e com uma taxa de abstenção mais elevada, a primeira oportunidade para o povo se pronunciar face a este agonizante pântano é um presente que o extremismo não enjeitará. Assim, e por aparente paradoxo, é na antecipação das legislativas que a estabilidade se assegura e o extremismo se pára!

Mandela uma vez disse “aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele”. Coragem, Presidente!