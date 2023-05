Soberania e legitimidade

O sistema de governo semiparlamentar português é à sua maneira bicéfalo, na medida em que opera num quadro em que coexistem duas legitimidades directas, a do Parlamento, em que o Governo se apoia, e a do Presidente da República. Entre os órgãos de soberania, aliás, estabelece-se um complexo de relações de separação e interdependência que a Constituição consagra, com vista a estabelecer-se um estado de equilíbrio institucional propiciador do bom exercício das suas competências em conformidade com a lei fundamental.

Se assim é no quadro legislativo, no limite está sempre a legitimidade política resultante do sufrágio eleitoral e, neste aspecto, releva a posição dos órgãos de soberania eleitos, isto é, justamente o Parlamento e o Presidente. Ora, quando — e se — o Governo apoiado numa maioria e o Presidente discordam diametralmente de um aspecto relevante, como a manutenção no cargo de um membro do executivo, é relevante saber quem é que, na posição que defende, está em consonância com o sentimento do titular do poder soberano, do qual deriva a legitimidade democrática. Pois será a posição deste a que, em princípio, merece provimento.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

A consciência de Costa

Para António Costa, a sua consciência é a única medida. Como diria Freud, Nietzsche e muitos outros, a consciência não fala por si e quem fala em nome dela atribui-lhe o que quer que ela diga. Não há embuste que não se segure na consciência, nenhum presidiário que não se desculpe com a consciência tranquila, etc. Só é pena que Costa não tivesse ouvido a consciência de Frederico Pinheiro, o adjunto de Galamba, para saber que consciência estava mais próxima dos factos.

Também há uma consciência colectiva que Costa contraria com a sua. O valor da consciência individual é o valor de uma opinião subjectiva. O objectivo depende dos argumentos racionais. A política é um serviço de razões que avaliam a situação dos cidadãos para melhorar as suas vidas. O Presidente da República já veio dizer que discorda da consciência do primeiro-ministro e o mesmo disseram os partidos.

Costa acredita no seu tacticismo e tenta fazer um golpe de judo para levar os que gostam de uma “consciências de aço” a dar-lhe apoio. E se o Presidente lhe tirar o tapete, vai argumentar que é vítima de seguir a sua consciência. Porém, a “consciência de aço” só está na direita que anseia substituí-lo. Penso que vai sair-se mal nesta jogada, já que o caso da TAP vai sobrepondo-se à consciência de Costa. E isso é o pior.

João Magalhães, Marco de Canaveses

Queriam ver sangue

As oposições à governação “pouco convencional” do executivo de António Costa queriam ter visto sangue entre este e o Presidente da República. Mas não foi isso o que aconteceu. Num golpe de mestre de estratégia política ao seu mais alto nível, Costa, não aceitando tal pedido, conseguiu fazer salivar todos aqueles que souberam do pedido de demissão de João Galamba, vendo, pois, que o sino pavloviano, mais uma vez, os enganara.

Assim, que Luís Montenegro, Catarina Martins, Paula Santos, Rui Rocha, Inês Sousa Real, Rui Tavares e André Ventura congreguem esforços necessários, junto dos seus correligionários e simpatizante para derrubarem aquele que, mesmo com os olhos fechados, sabe e vê mais do que todos eles com eles abertos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Marcelo a ser Marcelo

Não há volta a dar nem existe outra maneira de dizer isto. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é hoje o maior desestabilizador da vida política portuguesa. Custa-me muito dizer isto, até porque votei duas vezes nele. Mas nos últimos tempos, com a ameaça constante de dissolução do Parlamento, acedendo aos apelos da oposição e mantendo um cutelo permanente sobre o pescoço do Governo, o Presidente, que devia ser o factor de estabilidade, tornou o país ingovernável. Não é difícil imaginar que Costa não tenha aguentado mais este estado de coisas e tenha dado um murro na mesa.

Este segundo mandato de Marcelo está a estragar tudo aquilo que fez de bom no primeiro. Até porque, como é previsível, se o Governo cai, o que se seguirá será muito pior. Até já tenho saudades dos tempos em que Cavaco Silva se fechava no palácio, em longos silêncios.

J. Sequeira, Lisboa