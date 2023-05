Associação cívica contesta obra da Quinta do Mitra. São opções da “arquitectura”, diz autarquia

A obra arrancou em Janeiro do ano passado e deverá estar concluída dentro de um ano, mas por estes dias a associação cívica Fórum Cidadania do Porto trouxe o assunto à tona, questionando as opções do projecto, que agora começam a ser visíveis. As coberturas da Quinta de Vila Meã, conhecida como Quinta do Mitra, foram completamente substituídas, apesar de serem relativamente recentes. Em vez das tradicionais telhas de cerâmica, Nuno Brandão Costa, o arquitecto da obra, optou por um telhado em chapa num dos edifícios e em vidro na antiga capela da quinta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt