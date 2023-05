Nuno Dias alerta para qualidade do Anderlecht

Treinador do Sporting adverte para a experiência de alguns jogadores da equipa belga no embate das meias-finais.

O treinador Nuno Dias alertou para os perigos que a equipa belga do Anderlecht pode apresentar na partida desta sexta-feira e apelou à atitude competitiva do Sporting para poder atingir a final da Liga dos Campeões de futsal.

"Um dos maiores perigos é não olharmos para o Anderlecht como a grande equipa que tem e que ainda não perdeu esta época. O facto de terem uma Liga menos competitiva é apenas um factor de distracção para nós e não me parece que seja um factor que vá ser determinante. Determinante é a nossa atitude competitiva, o que conseguimos anular no jogo e nas qualidades do Anderlecht e conseguir colocá-los em dificuldades", frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao confronto das meias-finais, no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca, que contou com a presença dos dois treinadores e de um jogador de cada equipa, Nuno Dias lembrou a grande experiência do adversário.

"Além da qualidade, que é bastante, há jogadores que são como o vinho do Porto. Há casos na nossa equipa também, mas olhamos para o Anderlecht e tem jogadores como Gréllo, Diogo ou Edu, com muita experiência e que jogam cada vez melhor. A qualidade individual é preocupante para nós. Fazem muitas coisas bem e a estratégia tem coisas parecidas com o que fazemos. Apesar de ser a primeira vez que o clube participa, os jogadores não... Muitos sabem o que isto é", elogiou o técnico da formação "verde e branca".

O treinador do Anderlecht, o belga Luca Cragnaz, assegurou que "é uma grande honra participar" na final a quatro da Liga dos Campeões, salientando "uma grande vontade para competir contra as melhores equipas da Europa".

"O Sporting tem muita história, temos muito respeito e vai ser uma grande honra jogar contra essa equipa. Conhecemos e estudámos o adversário, mas o mais importante é darmos o máximo. Só com um jogo perfeito podemos competir com eles", realçou.