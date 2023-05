Marco Gonçalves, filho e outros seis arguidos acusados de homicídio qualificado

Marco Gonçalves, o filho Renato, e outros seis arguidos foram acusados, pelo Ministério Público, da morte de Igor Silva.

Igor Silva foi assassinado na madrugada do dia 8 de Maio, junto ao Estádio do Dragão, durante os festejos da conquista do título, após o jogo do FC Porto no Estádio da Luz. Renato Gonçalves é filho de Marco “Gonçalves”. É um dos membros mais influentes da claque, sendo presença assídua ao lado de Fernando Madureira, líder do grupo, nas bancadas do Estádio do Dragão.

Além da vítima mortal, uma mulher de 28 anos também foi atacada com uma arma branca, tendo sido transportada para o hospital. A companheira de Igor Silva teve alta hospitalar este domingo.