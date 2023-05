Aslan Karatsev surpreende pela segunda vez

O então desconhecido Aslan Karatsev surgiu de forma inesperada entre os semifinalistas do Open da Austrália em Janeiro de 2021, tornando-se no primeiro homem a chegar tão longe no primeiro torneio do Grand Slam que disputou. Depois de travado por Novak Djokovic, o tenista russo continuou a somar resultados nos hardcourts, conquistou três títulos no ATP Tour e… desapareceu. Até reaparecer esta semana, no Mutua Madrid Open, onde se qualificou pela primeira vez para as meias-finais de um ATP 1000.

No ano passado e depois de conquistar o terceiro título em Sydney – que o levou ao 14.º lugar do ranking –, só em três torneios Karatsev conseguiu ganhar dois encontros consecutivos. E, em 2023, somou mais cinco derrotas na ronda de estreia, o que suscitou as habituais suspeitas de estar ligado às apostas e aos jogos viciados. Mas a explicação de Karatsev, caído para fora do top 120, é mais singela: “Tive problemas pessoais que não quero revelar publicamente e quando este tipo de pensamentos estão na nossa cabeça é difícil pensar em ténis quando estamos no court. Quando tudo se acalmou pude descontrair e no final do ano passado voltei a treinar e a jogar melhor, com o meu antigo treinador, o do Open da Austrália de 2021”, disse o russo de 29 anos.

Em Madrid e sob os conselhos de Yahor Yatsyk, Karatsev irrompeu pelo qualifying até qualificar-se pela primeira vez para as meias-finais de um torneio ATP 1000. Pelo caminho, eliminou o mais cotado compatriota, Daniil Medvedev, e, nos quartos-de-final, o chinês Zhizhen Zhang (99.º), por 7-6 (7/3), 6-4.

Agora vai reencontrar Jan-Lennard Struff (65.º) a quem venceu na segunda ronda da fase de qualificação. Mas desde que foi repescado para o quadro principal, o "lucky looser" alemão não pára de vencer e, na noite de quinta-feira, somou a 12.ª vitória sobre um top 10, ao afastar Stefanos Tsitsipas (5.º), por 7-6 (7/5), 5-7 e 6-3.

Na partida inaugural, o tenista grego não aproveitou os três break-points de que dispôs e o mini-break de vantagem no tie-break, enquanto Struff aproveitou o único break-point de que dispôs, para decidir o set decisivo.

Na primeira meia-final de sexta-feira, dia em que celebra o 20.º aniversário, Carlos Alcaraz (2.º) defronta o croata Borna Coric (20.º).

No ATP 175 de Aix-en-Provence (França), Nuno Borges e Francisco Cabral passaram às meias-finais, após derrotarem Robert Galloway e Miguel Reyes-Varela, por 7-6 (7/4), 6-3.

Em singulares, o ex-número um mundial, Andy Murray (52.º) desperdiçou quatro match-points quando comandava o segundo set, por 5-2, mas acabaria por vencer o francês Laurent Lokoli (187.º), por 6-4, 5-7 e 6-3. No quarto-de-final, Murray defronta o também francês Luca Van Assche (86.º), um dos cinco top 100 ainda em prova.