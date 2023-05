Mariana Reis lado a lado com João Pedro Pais no quarto tema do seu futuro disco

O disco já tem nome, não és tu, nem sou eu, e data de lançamento: o último trimestre de 2023. Até lá, Mariana Reis continua a lançar, em single e videoclipe, novos temas que vão desvendando a sua sonoridade. O primeiro foi e se eu te disser, publicado em Novembro de 2022, seguindo-se, já este ano, mais uma sobre ti, em Janeiro, e alguém que só sonha contigo, em Abril. O quarto tema chega esta sexta-feira às plataformas digitais, chama-se lado a lado, e foi gravado mesmo lado a lado com João Pedro Pais. É, conforme explica a cantora no texto que acompanha o lançamento, “uma canção que fala de amor, do lado mais bonito e esperançoso de uma relação”, escrita por ela em 2017/18 a retratar “uma fase muito feliz” que viveu nesse momento. “Escrevi este tema durante o namoro mais sólido que tive, numa fase de paz e leveza, tanto que foi com essa pegada que o tema ficou, com a alegria e paz e serenidade que sentia na altura”, adianta.

Anos depois, conheceu o cantor e compositor João Pedro Pais, desenvolvendo com ele “uma amizade preciosa” e conhecendo, através dele, o guitarrista Sérgio Mendes (“um ser que todo ele é coração bom e luz”) que veio a ser produtor do actual single, lado a lado, e do novo álbum que Mariana Reis tem em preparação. João Pedro Pais, por seu turno, diz que “o texto da canção aborda o tema do amor e também o seu legítimo desassossego. É inevitável! A melodia é muito harmoniosa e o texto tem maturidade, onde a Mariana faz a aproximação àquilo que a motiva e descreve os seus amores-próprios sem atropelar nem descaracterizar as suas emoções e as de todos os ouvintes que se encontrarem ‘lado a lado’.”

Nascida em Almada, em 1996, Mariana Reis teve aulas de piano durante onze anos, aprendeu a tocar guitarra sozinha e, a par disso, formou-se em gestão de empresas e dá aulas de piano em duas escolas, enquanto vai compondo para si própria e para outras vozes. Em Abril de 2022 lançou um EP intitulado coisas por dizer, tematicamente centrado em relações acabadas, que ela retratou em canções como engana-me hoje, eu deixo, coisas por dizer, há brilho na noite e ainda ando assim (todas as canções que ela tem escrito e publicado são tituladas sem maiúsculas).