Sexta na TV: Dune, a militante n.º 2 e Adeus, Capitão

Nas escolhas do dia entram também uma maratona à portuguesa, Maya, o regresso do coleccionador de ossos e um enorme aeroporto chinês.

CINEMA

Bairro

AXN Movies, 19h19

Com realização de Jorge Cardoso, Lourenço Mello, José Manuel Fernandes e Ricardo Inácio, segundo um argumento de Francisco Moita Flores, Bairro é um policial protagonizado por Maria João Bastos e Paulo Pires. Ela é a respeitada líder de um gangue; ele, o inspector que se fixa nela.

O filme faz parte de uma maratona dedicada ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Abre com Quero-te Tanto! (às 12h42) e passa também por Alguém Como Eu (14h29), Mau Mau Maria (15h58), O Amor É Lindo… Porque Sim! (17h42), Perdidos (21h10) e Ruas Rivais (22h45).

Dune - Duna

TVCine Top, 21h30

Nesta épica aventura interplanetária, vencedora de seis Óscares (um deles, pela banda sonora de Hans Zimmer), o realizador Denis Villeneuve reinventa a história escrita por Frank Herbert em 1965 e adaptada ao cinema por David Lynch em 1984 (também em exibição no TVCine Top, às 19h15).

Timothée Chalamet dá vida a Paul Atreides, um jovem nascido numa sociedade feudal do futuro, onde todos se digladiam por uma especiaria preciosa e poderosa.

Maya

RTP2, 22h58

Gabriel Dahan é um fotojornalista francês habituado a cobrir cenários de guerra, que regressa a casa depois de quatro meses como refém na Síria. Incapaz de ultrapassar o que se passou, resolve ir à Índia ter com a mãe. É então que conhece Maya, uma jovem local que o ajudará a reencontrar-se. Roman Kolinka e Aarshi Banerjee assumem as personagens principais deste filme de Mia Hansen-Løve.

SÉRIE

Lincoln Rhyme - Caça ao Coleccionador de Ossos

RTP1, 00h28

Chega aos serões de sexta-feira uma adaptação recente do best-seller de Jeffery Deaver, que teve a sua versão mais famosa no filme que Phillip Noyce realizou em 1999, com Denzel Washington e Angelina Jolie.

Aqui, cabe a Russell Hornsby e Arielle Kebbel interpretarem, respectivamente, o criminologista paraplégico e a jovem agente, que unem forças e mentes para deterem um infame homicida. São dez os episódios que compõem a primeira e única temporada da série.

DOCUMENTÁRIOS

Pequim Daxing, o Maior Aeroporto do Mundo

RTP2, 20h36

Inaugurado em Setembro de 2019 com a pompa do título de maior terminal aeroportuário do mundo num edifício único, tem uma área total de 700 mil metros quadrados, reparte-se por cinco andares e teve um orçamento astronómico.

Chama a atenção também pela forma: visto de cima, com o seu telhado de cobre, evoca uma fénix, uma estrela-do-mar ou uma mão futurista. O projecto foi concebido pela arquitecta Zaha Hadid (Pritzker 2004), que morreu antes da conclusão. A construção, que demorou cinco anos, é aqui documentada por Olivier Lacaze.

A Militante N.º 2 - Conceição Monteiro

RTP1, 21h01

Na véspera do 49.º aniversário do PSD, estreia-se este retrato de Conceição Monteiro, figura que não será conhecida de todos mas que é uma referência do partido, desde a origem. Tem o cartão de segunda militante (o primeiro é de Francisco Pinto Balsemão) e foi secretária, amiga e confidente de Francisco Sá Carneiro até à morte do fundador.

O documentário, da autoria de Alberta Marques Fernandes, inclui comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Aníbal Cavaco Silva, Pedro Santana Lopes, Maria João Avillez, Pacheco Pereira, José Miguel Júdice, Durão Barroso, Luís Montenegro e Margarida Balseiro Lopes.

Adeus, Capitão

TVCine Edition, 22h

O “capitão” é Krohokrenhum, chefe do povo indígena gavião, da Amazónia. Durante décadas, foi visitado pelo documentarista, activista e antropólogo Vincent Carelli, que foi conquistando a sua confiança e, aos poucos, a sua amizade. Este filme nasceu dos muitos registos feitos ao longo desses anos.

Concluído após a morte do “capitão”, é uma memória da sua vida e das lutas do seu povo contra a investida do “homem branco”. Co-realizado por Carelli e Tatiana Almeida, recebeu o prémio Prática, Tradição e Património na última edição do DocLisboa.

É exibido hoje na abertura do ciclo Selecção Oficial, que traz aos serões de sexta-feira documentários premiados em festivais nacionais e internacionais. Os próximos são Futura, de Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, Ilha dos Pássaros, de Maya Kosa e Sérgio da Costa, e It’s Party Time, de Léo Liotard.