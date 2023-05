MEMA. no Musicbox: “Às vezes precisamos de canções para conseguir chorar”

Cantora e compositora aveirense apresenta o seu recém-editado primeiro álbum esta sexta-feira no Musicbox, em Lisboa, às 22h. Com ela, estarão Hayden Nóbrega (bateria) e Momma T (guitarra).

Elogiada pelo seu EP de estreia, Cidade de Sal, a cantora e compositora MEMA. publicou em Abril um álbum, Leve♀Escuro, que estreou dia 27 no Teatro Aveirense e apresenta agora em Lisboa no Musicbox, esta sexta-feira, às 22h. Nestes concertos, em vez de se apresentar em palco sozinha – como tem feito noutras instâncias – MEMA. surge com banda, com o baterista Hayden Nóbrega e a guitarrista Ana Ribeiro, também conhecida por Momma T. No disco, que teve apoio da Fundação GDA e da SPA-Fundo Cultural, participaram Rúben Marques (voz), Hugo Grave (produção adicional), Francesco Meoli (teclas) e Mariana Barros (violino).