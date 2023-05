Évora Wine dá a conhecer 250 vinhos de 40 produtores do Alentejo

O Évora Wine volta a realizar-se em plena Praça do Giraldo, dias 19 e 20 de Maio, que servirá de "palco" para cerca de 250 referências de 40 produtores de vinho do Alentejo. A par da degustação dos vinhos produzidos em toda a região, os visitantes vão poder petiscar e assistir a iniciativas culturais.

"Queremos manter aquilo que funciona. É um evento que junta sempre muitos visitantes e muitos produtores e vinhos, num ambiente festivo e descontraído", destaca Reto Frank Jorg, da organização, em declarações à agência Lusa.

O responsável, que também é administrador de uma das adegas da região que participa no evento, lembra que o Évora Wine, na oitava edição, tem como objectivo aproximar os produtores vitivinícolas da região alentejana dos consumidores.

"Quem vai a uma prova de vinhos são os wine lovers [amantes de vinho], mas é um mercado pequeno e aqui os produtores conseguem mostrar os seus vinhos ao consumidor em geral e também a turistas nacionais e estrangeiros", sublinha.

Este ano, revela Reto Frank Jorg, a principal novidade é a maior aposta na oferta gastronómica, com a participação de quatro ou cinco restaurantes. Do programa, fazem ainda parte provas de vinhos, showcookings e actuações musicais e de dança.

Considerado pelos promotores como o "maior evento de vinho do Alentejo", o Évora Wine é organizado por duas empresas e conta com o apoio do Turismo do Alentejo e Ribatejo, Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e Câmara de Évora. A organização estima que o evento este ano receba cerca de oito mil visitantes ao longo dos dois dias.

A entrada é livre, mas os visitantes que pretendam provar os vinhos disponíveis têm que adquirir um copo para o fazer.