Governo em Braga para “um novo dia”, com todos a fintarem tema Galamba

Foi em Braga, no “distrito do trabalho”, como António Costa o intitulou, que o Governo despertou para um “um novo dia”, horas depois do episódio da demissão que não chegou a acontecer. O ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, fica no executivo, ao contrário do que queria Marcelo Rebelo de Sousa, mas o primeiro-ministro afasta qualquer receio sobre um eventual ripostar do Presidente da República. “Eu nunca temo receber nenhum telefonema do senhor Presidente da República, é sempre um gosto receber um telefonema do senhor Presidente da República.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt