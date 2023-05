Fundo de pensões privado dos eurodeputados vai falir. Será que os contribuintes europeus o vão salvar?

Um fundo de pensões privado, utilizado por centenas de políticos, vai falir até 2025. O PE tem agora de decidir se o resgata com dinheiros públicos ou deixa de pagar as pensões prometidas.

“Não odiamos a Europa, odiamos a UE”, disse Nigel Farage, líder do partido UKIP e arquitecto do “Brexit”, no seu último discurso no Parlamento Europeu, em 2020. Pouco tempo depois, deixou a instituição que o empregou durante décadas. No entanto, a sua luta política para separar o Reino Unido da UE contradiz a sua ligação pessoal aos fundos de Bruxelas.