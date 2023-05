Câmara de Aveiro pretende qualificar Adro da Sé com projeto de Álvaro Siza

A Câmara de Aveiro analisa na quinta-feira a abertura de um concurso público para a qualificação do Adro da Sé e do monumento evocativo da muralha da cidade, da autoria do arquitecto Álvaro Siza Vieira.

Segundo fonte municipal, a proposta é levada a votação do executivo, sendo que a empreitada tem um valor base superior a meio milhão de euros.

"Para a Câmara Municipal de Aveiro é fundamental reformular toda a área envolvente à Sé, valorizando a história de Aveiro com a implantação de um monumento evocativo da muralha da cidade e, de um modo particular, da Porta do Sol", justifica uma nota de imprensa da autarquia.

O projecto, da autoria de Siza Vieira, utiliza a pedra de Eirol, material de construção usado na época, característico pela sua cor vermelha.

A actual pérgula existente na lateral do Adro da Sé deverá ser demolida, sendo substituída por duas linhas de árvores, por forma a criar uma nova alameda de acesso ao templo, no eixo da nave e da porta principal.

No prolongamento da frente sudoeste da Rua do Batalhão de Caçadores 10, em memória do pré-existente será também recriado um curto murete.

O actual pavimento do Adro da Sé será substituído por um novo revestimento em lajes de calcário de Sintra, sendo feito o tratamento das áreas verdes adjacentes, com conservação das árvores existentes e a plantação de novas espécies.

Segundo a nota da autarquia, a Câmara de Aveiro irá expor, no dia 13, no interior do templo, o projecto de qualificação do Adro da Sé e da sua envolvente, da autoria do arquitecto Álvaro Siza Vieira.

O concurso público deverá ser lançado quando está prestes a iniciar-se o Ano Jubilar da Sé de Aveiro, em que se comemora 600 anos do lançamento da primeira pedra, ocorrido a 13 de Maio de 1423.