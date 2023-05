CR III: Heathrow oferece etiquetas de bagagem comemorativas da coroação do rei

O aeroporto de Heathrow, Londres, revelou o souvenir que vai oferecer aos passageiros no dia da coroação do rei Carlos III, ou CR III conforme a sua chancela oficial (de Charles Rex III), no sábado, 6 de Maio.

"Esta colorida oferta é o mais recente exemplo da longa história de apoio e celebração da monarquia por parte do aeroporto", faz questão de assinalar em comunicado o gabinete de comunicação de Heathrow.

A, realmente colorida, etiqueta de bagagem em que se lê "CR III 2023" (e sim, quando foi revelado o monograma houve piadas interligando-o com CR7...) é uma obra da artista gráfica Morag Myerscough e haverá cerca de 12 mil cópias para distribuir. O que para um aeroporto que pode facilmente ter 200 mil passageiros num dia é capaz de sair curto.

Mas as contas e modelo de distribuição da prenda explica-se de outro modo, segundo a comunicação de Heathrow: de 1 a 10 de Maio, estão contabilizados cerca de 12 mil voos, e de entre os passageiros alguns vão conseguir a recordação. Heathrow não explicitou quando e a quem é feita a oferenda.

Foto Morag Myerscough dr

Sabendo-se como os itens comemorativos, particularmente de coroações britânicas, são desejados por muitos coleccionadores, é natural que a oferta se torne algo valiosa.

A propósito do design da etiqueta, a sua criadora diz que, "instintivamente", sabia que tinha de ser "uma cor arrojada, alegre e positiva, para celebrar a coroação do Rei Carlos III e o início de uma nova era". "Assinalei o dia com CR III 2023", refere Myerscough, sendo que no verso representou "uma porta de entrada abstracta para fazer eco da forma como Heathrow é a porta de entrada para o Reino Unido e para o mundo, dando as boas-vindas às pessoas que aí começam as suas aventuras e, agora, para celebrar um novo monarca".

Nada ficou ao acaso: as etiquetas foram impressas em cartão reciclado de alta qualidade pela Barnard & Westwood, a "favorita da realeza", destaca o gabinete de comunicação do aeroporto. Esta empresa de impressão e encadernação de livros de qualidade detinha uma autorização real da rainha Isabel II para usar o selo real, e que imprimiu ordens de serviço para eventos reais como o casamento do duque e da duquesa de Cambridge.

Foto Heathrow distribui 12 mil cópias dr

Além da etiqueta CR III, há mais celebrações no aeroporto, entre decorações temáticas, produtos nas lojas, música, vários outros brindes aos passageiros durante o fim-de-semana, exposição de retratos reais no Terminal 5 em colaboração com a National Portrait Gallery, etc., etc..

Naturalmente, é também garantido que, quem passar por Heathrow no sábado, só verá um programa em todos os ecrãs de televisão. O programa completo de festejos da celebração no aeroporto está aqui.