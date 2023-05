Novo resgate não chegou para acalmar mercados nos EUA

Venda dos activos do First Republic a um dos maiores bancos norte-americanos na segunda-feira não evitou que, no dia seguinte, outros bancos regionais registassem quedas acentuadas em bolsa.

Falência após falência e resgate após resgate, os problemas na banca regional norte-americana, iniciados há mês e meio com o colapso do Silicon Valley Bank, parecem ainda não estar resolvidos.

A ansiedade sentida nos mercados financeiros foi evidente, mais uma vez, ao longo da sessão de bolsa desta terça-feira. No dia a seguir ao anúncio de mais uma intervenção, a terceira, para salvar um banco regional com problemas, a questão que esteve na cabeça dos investidores foi claramente “qual será o próximo”. E as acções de diversas outras instituições financeiras de média dimensão registaram quedas acentuadas.

Depois da falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em Março, esta segunda-feira, na sequência de vários dias em que a queda do valor das acções e a fuga dos depósitos tornaram a situação insustentável, foi anunciada uma solução para outro banco regional, o First Republic.

Desta vez, as autoridades reguladoras promoveram a compra por parte do JP Morgan, um dos maiores bancos norte-americanos, dos activos do First Republic, assumindo em simultâneo os depósitos existentes nessa instituição. Os clientes do First republic, seja nos EUA ou no Canadá, passam assim a ser clientes do JP Morgan, o que lhes dará uma maior confiança relativamente à segurança das suas poupanças. J

Já relativamente aos accionistas do First Republic, não há qualquer apoio a caminho, sendo as perdas inevitáveis.

É por isso que, para os actuais detentores das acções de outros bancos regionais norte-americanos, a resolução da instabilidade vivida no First Republic não é vista como suficiente para restaurar a calma. Ao longo da sessão desta terça-feira, o índice bolsista que reúne os bancos regionais dos EUA caiu mais 5,2%, atingindo o valor mais baixo desde Dezembro de 2020.

E em alguns bancos vistos como os principais candidatos a serem o próximo a ser alvo de uma intervenção, as quedas foram bem maiores. O PacWest perdeu quase 30% do valor das suas acções, ao passo que o Western Alliance Bank e o KeyCorp viram os seus títulos caírem 21% e 10%, respectivamente.

Nos maiores bancos norte-americanos, como o JP Morgan, o Goldman Sachs ou o Morgan Stanley, que não estando a ser alvo de suspeitas sobre a solidez das suas contas, estão a ser chamados a resolver os problemas dos bancos mais pequenos, a tendência nos mercados também foi negativa, mas com reduções no valor das acções que não passaram da casa dos 2%.

Esta quarta-feira, com os mercados também atentos àquilo que a Reserva Federal norte-americana irá fazer às taxas de juro, a possibilidade de alguns bancos regionais continuarem sobre pressão não pode ser descartada, principalmente se existirem sinais de fuga de depósitos nessas instituições.

O modelo de negócio de alguns bancos regionais nos EUA mostrou não estar preparado para a subida muito acentuada e rápida das taxas de juro operada nos últimos 14 meses pela autoridade monetária dos Estados Unidos para tentar controlar a inflação. E o efeito de contágio iniciado pela falência repentina do Silicon Valley Bank acentuou, por via da diminuição do volume de depósitos, os problemas em diversas instituições.

Esta quarta-feira, a expectativa dos analistas é a de que a Reserva Federal volte a realizar uma subida das suas taxas de juro de referência, mas dando a entender que nos meses seguintes poderá finalmente ocorrer uma pausa nesse movimento. E a instabilidade a que se assiste no sector bancário é precisamente um dos motivos para que a Fed comece a adoptar uma estratégia mais moderada no combate à inflação.