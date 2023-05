Óscares: “São proibidas refeições sentadas” e campanha de estrelas nas redes sociais

Depois do caso Andrea Riseborough, uma nomeação inesperada apoiada por mega-estrelas, a Academia reviu as suas regras.

Foi um caso dos últimos Óscares, mas o facto de não ter ido além da fase de nomeações e de a figura central da história nem ter aparecido na cerimónia fê-lo cair no quase esquecimento. Mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood não se esqueceu de Andrea Riseborough, nomeada para o Óscar de Melhor Actriz por Para Leslie, uma respeitada actriz num filme pouco visto e que foi galvanizada por uma campanha informal com grandes estrelas a ajudar nas redes sociais. Agora, a Academia actualizou as suas regras de campanha, a revisão mais profunda desde a criação do regulamento em 1994.