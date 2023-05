Actor Ricardo Pereira junta-se à Netflix como produtor criativo

Contrato com a plataforma incluirá ainda trabalho como actor e, no futuro, como realizador.

O actor português Ricardo Pereira assinou contrato com a Netflix para trabalhar como produtor criativo, para ajudar a "mapear" projectos portugueses que possam ser desenvolvidos por aquela produtora e plataforma de streaming, revelou à agência Lusa.

O actor português, de 43 anos e que se popularizou a trabalhar em ficção televisiva em Portugal e no Brasil, estará focado na produção portuguesa e nos mercados do Brasil e Espanha, analisando "quais os projectos que podem e fazem sentido ser desenvolvidos", dando-lhes "uma janela de exibição".

"Acima de tudo é mapear esses bons projectos, onde percebemos que eles têm pernas para andar, dar toda a estrutura para eles andarem [...] e dar janela de exibição, caso esses projectos também venham a ser feitos, venham a ser produzidos, venham a ser desenvolvidos", explicou.

A plataforma de streaming Netflix está disponível em Portugal desde 2015 e co-produziu, cinco anos depois, uma primeira série de ficção portuguesa, Glória, realizada por Tiago Guedes, envolvendo ainda a produtora SPi e a RTP. A estreia aconteceu em Novembro de 2021.

Apesar de já ter acolhido no seu catálogo várias outras produções audiovisuais e de cinema, a Netflix voltou a co-produzir uma nova série de ficção portuguesa em 2022, a partir de um projecto seleccionado num concurso de apoio à escrita de argumento, lançado em 2020 em conjunto com o Instituto do Cinema e Audiovisual. Rabo de Peixe, que se estreia este mês, foi rodada nos Açores por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, com produção da Ukbar Filmes.

A plataforma também já teve uma parceria com a Academia Portuguesa de Cinema, para exibir filmes de mulheres portuguesas, que tivessem estado envolvidas na produção, realização ou escrita de argumento.

Ricardo Pereira explicou que a sua entrada na Netflix pode ser vista como "mais um canal para os projectos serem entregues e obviamente serem analisados". Por uma conjugação de vários factores, como a criação do sistema de "cash rebate" e do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, a existência de uma Portugal Film Commission e a entrada de mais plataformas no mercado português, Ricardo Pereira acredita que Portugal deu "um pulo muito grande".

"Acho que nos últimos anos em Portugal temos dado um pulo muito grande e não só na qualidade dos projectos, como eles têm viajado para fora do país", disse, sublinhando que é preciso mais investimento. "Acho que todos nós, produtores, actores, realizadores, todos os players que existem no mercado, todos os canais de televisão devemos sempre querer. [...] Queremos sempre que haja mais investimento", disse.

O contrato de Ricardo Pereira com aquela plataforma incluirá ainda trabalho como actor e, no futuro, como realizador.

Por razões de confidencialidade, não disse por quantos anos estará ligado à empresa, nem deu detalhes sobre os projectos em que está já envolvido. "É um contrato que me permite ir para o mundo. [...] É uma janela de oportunidade artística que eu há muito buscava", afirmou a propósito do seu trajecto pessoal.

Com mais de duas décadas de carreira na representação, em cinema, teatro e televisão, Ricardo Pereira teve uma longa ligação ao canal televisivo SIC e com a brasileira TV Globo, pela qual participou em várias produções de telenovela.

Na estação de televisão portuguesa entrou, por exemplo, nas novelas Amor Amor (2021), Alma e Coração (2018-2019), Perfeito Coração (2009-2010) e Laços de Sangue (2010-2011). No Brasil, participou em Como uma onda (2004-2005), Negócio da China (2008), Jóia Rara (2013) ou a mais recente telenovela Cara e Coragem (2022).

No cinema, trabalhou com nomes como Mário Barroso, Raul Rouiz, Vicente Alves do Ó e Ivo M. Ferreira.

Sobre a SIC, disse que manterá uma colaboração como apresentador e com a TV Globo fecha-se um capítulo. "Em relação à Globo encerrámos e começamos agora um novo ciclo com a Netflix. Este contrato também permite, de certa forma, que eu tenha outras janelas de oportunidade também, eventualmente em outros projectos, em outros lugares. Mas o foco agora é cuidar do mercado português da Netflix, como produtor criativo e trabalhar também como cator", esclareceu.

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da Netflix não quis divulgar quais os valores de investimento no sector audiovisual português nem o número de subscritores em território nacional.