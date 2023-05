Parecer iliba Carlos Pereira de incompatibilidade pela reunião com ex-CEO da TAP

A participação de Carlos Pereira na reunião preparatória com a então presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, não fere qualquer regra ou princípio aplicável ao comportamento dos deputados, concluiu o parecer elaborado pela deputada do PCP Alma Rivera e que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados aprovou nesta terça-feira à tarde apenas com os votos do PS e do PCP. O PSD e o Chega votaram contra e a IL absteve-se.

