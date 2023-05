Estão abertas as candidaturas para o Erasmus Campus, uma escola de Verão gratuita

Estão abertas as candidaturas para a primeira edição da escola de Verão da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação. O Erasmus Campus vai ocupar a Vila de Marvão, em Portalegre, entre os dias 14 e 17 de Setembro. "Este fórum de discussão e formação é apartidário e vai focar-se em capacitar os participantes para uma cidadania activa", apresenta-se.

As inscrições estão abertas até 15 de Maio de 2023 para jovens portugueses ou luso-descendentes, com idades entre os 16 e os 26 anos. A candidatura é gratuita e deve ser feita através do formulário disponível no site. Deve ser acompanhada por um currículo e um vídeo de motivação até dois minutos.

Em parceria com a comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e com apoio da Câmara Municipal de Marvão e do Instituto Politécnico de Portalegre, os 30 participantes podem esperar, durante quatro dias, sessões teóricas e práticas sobre democracia, com a participação de oradores de várias áreas.

A organização vai cobrir todos os custos de alojamento, refeições e deslocações associadas ao programa.

Em comunicado, Maria Inácia Rezola, comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, explica que o objectivo é “tirar partido dos 50 anos do 25 de Abril para afirmar uma sociedade mais conhecedora da sua história recente e mais participativa, plural e livre”. “Envolver os jovens nestas Comemorações é essencial para que possamos cumprir esse objectivo”, continua.

Os resultados das candidaturas serão divulgados a 15 de Junho no site da organização.