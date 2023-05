Desordem Mundial. Erdogan para sempre?

O Desordem Mundial antecipa as eleições presidenciais e parlamentares da Turquia no próximo dia 14 de Maio.

Ao fim de 20 anos no poder, Recep Tayyip Erdoğan procura a reeleição e, por isso, o Desordem Mundial desta semana antecipa as eleições presidenciais e parlamentares da Turquia no próximo dia 14. Olhamos também para os 70 anos do Tratado de Defesa Mútua entre os EUA e a Coreia do Sul e para a bizarra demissão forçada da ministra espanhola dos Negócios Estrangeiros. Nas sugestões finais, um documentário, livros e música.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música, livros, desporto e nutrição, saúde mental, igualdade de género e muito mais.

Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.