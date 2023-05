Agricultor ucraniano inventa nova forma de desminar os campos

Com medo de perder a época de sementeira e sem poder recorrer aos serviços oficiais, sobrecarregados de trabalho, um agricultor idealizou uma sistema próprio de desminagem.

Um agricultor ucraniano inventou uma nova maneira de desminar os seus campos depois da invasão russa – apetrechou o seu tractor com painéis protectores que retirou de tanques russos e manobra-o através de controlo remoto.

Depois de as forças russas terem sido expulsas de partes do Leste da Ucrânia por uma contra-ofensiva ucraniana no ano passado, em muitos campos permaneceram minas, o que tornou perigoso para os agricultores a plantação de cereais para a próxima colheita.

Os campos em redor da aldeia de Hrakove não são excepção. Oleksandr Krivtsov, o gerente da sua empresa agrícola, decidiu que não podia esperar pela ajuda dos sobrecarregados serviços de desminagem oficiais.

Em vez disso, ele criou um tractor controlado remotamente que é resistente a explosões. Utilizando a blindagem de veículos militares russos para proteger o tractor, ele comprou um sistema que permite a um trabalhador operar o tractor à distância, a partir de uma escavadora com a pá levantada.

“Começámos a fazer isto porque está a chegar a época da sementeira e não podemos fazer nada porque os serviços de emergência estão muito ocupados”, disse Krivtsov à Reuters. “Pisámos uma mina antitanque. A protecção foi ao ar, mas o tractor está seguro”, disse ele. “Toda a gente está viva e segura. O equipamento foi recuperado.”

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmihal, disse na semana passada que cerca de 30% do território ucraniano tinha sido minado pelos russos e que o Governo estava empenhado em desminar os terrenos agrícolas o mais rapidamente possível.

“Não temos tempo para desminar os campos. A quantidade de trabalho é enorme”, afirmou Serhii Dudak, líder da unidade de desminagem que está agora a supervisionar o trabalho do tractor. “Levaria anos para desminar este campo à mão e para garantir que aqui não haveria minas.”