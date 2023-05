Carlos III construiu uma cidade de raiz e essa é a sua visão do mundo

Oficialmente, Poundbury é uma “extensão urbana autónoma”, uma comunidade com cerca de 4600 habitantes, a poucos quilómetros do mar. Informalmente, Poundbury é Carlos em estado puro.

Se quisermos compreender o rei Carlos III e as suas fortes opiniões sobre o desejo humano e os canos de esgoto, sobre a ordem social e as portas pintadas, este é o lugar certo.

O monarca de 74 anos, que será coroado no próximo sábado, construiu esta cidade. Do zero. Desprezada pelos seus críticos como uma Disneylândia feudal para nostálgicos. Celebrada pelos seus residentes como habitável e encantadora. Chama-se Poun