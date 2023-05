Christine Ourmières-Widener, a mulher e ex-CEO da TAP

Quantas Christines conhecemos no nosso país? Não muitas. As mulheres estão presentes nos departamentos administrativos e de direção, mas na maioria das vezes acompanhadas, de prefixos e sufixos.

Sempre considerei que o desempenho da atividade política exigia elevadas competências, olhando a profissão com respeito e vénia. Todavia, as últimas notícias vindas a público, levam-me a concluir que afinal, não é preciso ser-se competente para se ser político. Aliás, pode-se ser profundamente incompetente e sabe-se lá Deus o porquê, manter-se, incólume no cargo.

Muitos dos que gerem os nossos destinos têm no currículo, uma forte presença em juventudes partidárias e mais uns cargos em empresas familiares ou de amigos et voilá, quando dão por ela, são autarcas, deputados, ministros com pastas e tutelas decisivas para o progresso do país. E é pena que assim seja, porque a contaminação, num ambiente mediático pautado por jornalistas justiceiros, abre espaço para o discurso populista de que os políticos não valem nada e que ganham demais.

Chegamos cada vez mais à conclusão de que não havia motivos bastantes nem fundamentos para um despedimento justificado de Christine Ourmières-Widener, a gestora escolhida pelo Governo para liderar a companhia aérea, no verão de 2021. Especialista no setor de transportes e infraestruturas, Christine Ourmières-Widener foi anteriormente CEO do Flybe Group, tendo anteriormente passado quase cinco anos como CEO e diretora do conselho de administração da CityJet. Os seus cargos anteriores incluem vários anos na Air France, incluindo o de vice-presidente e diretora-geral da Air France KLM. Segundo informação do LinkedIn, é uma executiva sénior do setor da aviação e diretora não-executiva, que concebe e implementa estratégias de inovação e otimização empresarial para os sectores das viagens e das infraestruturas de transportes, com vista a impulsionar o seu crescimento.

A TAP encerrou o ano de 2022 com um lucro líquido de 65,6 milhões de euros, um aumento de 1.664,7 milhões de euros em relação ao ano anterior, informou a transportadora aérea. O currículo e os resultados obtidos pela ex-CEO, parecem esconder uma realidade paralela, que continua sem explicação. Os ministros das Finanças e das Infraestruturas anunciaram a 6 de março, a exoneração por justa causa da presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener. Perante o cenário de transição, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, entendeu que não fazia sentido realizar uma conferência de imprensa para apresentar os resultados da companhia aérea.

O discurso paternalista de que muitas mulheres são alvo quando assumem cargos de chefia e liderança, com conselhos e orientações constantes e a consequente desvalorização da sua competência por parte dos homens, é passível de ser observado nas inúmeras trapalhadas que nos chegam a público. Quantas Christines conhecemos no nosso país? Não muitas. Se olharmos para os principais setores da economia, as mulheres estão, sim, presentes nos departamentos administrativos e de direção, mas na maioria das vezes acompanhadas, de prefixos e sufixos, sub/vice/adjunta, e em que o seu poder efetivo é questionável.

A juntar a este contexto, do que observamos pela televisão, há um isolamento, até agravado pelas barreiras linguísticas, de uma figura feminina, que de alguma forma parece ter sido orientada no que haveria de dizer ou fazer. Sabe-se agora que numa reunião secreta entre o PS e a ex-CEO da TAP, em janeiro, foram combinadas as perguntas que o deputado Carlos Pereira devia fazer e as respostas que Christine Ourmières-Widener devia dar na audição no Parlamento. Antes desta notícia, todos lemos um e-mail trocado com o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que aconselhou a CEO a manter o Presidente da República como “o mais importante aliado”, quando esta questionou se seria boa ideia mudar um voo da TAP para acomodar a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa.

Em resposta ao deputado da IL, Bernardo Blanco, na comissão parlamentar de inquérito à transportadora aérea ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, admitiu que não esperava "tão alta pressão política" quando entrou na companhia aérea, o que dificultou o seu trabalho e o dos restantes trabalhadores. A ex-CEO da TAP podia não esperar tanta pressão, mas Portugal continua a não surpreender e a ser um país que coloca como governantes, algumas pessoas profundamente incapazes, sem que nada lhes aconteça.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990