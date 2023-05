O chinês Zhizhen Zhang também brilha em Madrid

Já em 2021, Zhizhen Zhang tinha feito história ao tornar-se no primeiro chinês a disputar o quadro principal de Wimbledon. E em Outubro do ano passado, foi o primeiro tenista da China a integrar o top 100 do ranking mundial. Agora, o jogador nascido há 26 anos, em Xangai, é também o primeiro chinês a chegar aos quartos-de-final de um torneio ATP 1000, depois de salvar três match-points diante de Taylor Fritz e vencer o terceiro encontro consecutivo no Mutua Madrid Open, após perder a partida inicial e ganhar o tie-break do set decisivo.

Ao derrotar Fritz (10.º), por 3-6, 7-6 (7/5) e 7-6 (10/8), Zhang (99.º) assinou igualmente a sua primeira vitória sobre um top 10. “Não pensei nisso, porque temos de dar sempre o nosso melhor. Ele é um jogador duro, sem pontos fracos e eu tentei fazer o que podia”, afirmou Zhang, que antes eliminara Denis Shapovalov (27.º) e Cameron Norrie (13.º).

Fritz pode queixar-se das oportunidades perdidas, como quando serviu a 6-3, 4-3 (40-0) e perdeu cinco pontos consecutivos; quando comandou o tie-break do segundo set, por 3/0; ou quando dispôs de três match-points no derradeiro tie-break, que comandou por 6/4.

O próximo adversário de Zhang é Aslan Karatsev (121.º), que venceu o também russo Daniil Medvedev (3.º), por 7-6 (7/1), 6-4. “Vou contar-vos um segredo: fizemos um treino e perdi por 6-0 com o Karatsev. Vou fazer o meu melhor, mas todos aqui são grandes jogadores”, brincou Zhang, que tem garantida a subida de mais 30 lugares no ranking.

Antes, Carlos Alcaraz - que tem confirmado ao longo dos últimos meses que é um jogador muito completo, apesar de só completar 20 anos na sexta-feira -, mostrou que também sabe servir forte. Logo no jogo inaugural, frente a Alexander Zverev (16.º), a quem derrotou, por 6-2, 6-1, o número dois mundial serviu a 227 km/h – a quarta melhor marca de um tenista espanhol, atrás de Alejandro Davidovich Fokina (252), Feliciano López (244) e Bernabé Zapata Miralles (237). Nos “quartos”, Alcaraz defronta Karen Khachanov (12.º), que venceu o derby de Moscovo com Andrey Rublev (6.º), por 7-6 (10/8), 6-4.

No fortíssimo challenger ATP 175 de Aix-en-Provence, que conta com uma dezena de tenistas do top 100, João Sousa (162.º) foi eliminado ao fim de duas horas e meia pelo francês Luca Van Assche (86.º), com os parciais de 6-4, 6-7 (2/7) e 6-1.

Mais tarde, Nuno Borges e Francisco Cabral derrotaram a dupla francesa Arthur Cazaux/Alexandre Muller, por 6-2, 7-5, e avançaram para os quartos-de-final. Na quarta-feira, Borges (74.º) estreia-se nos singulares defrontando o lucy loser Harold Mayot (241.º), no mesmo dia em que o destaque vai para o encontro entre os dois antigos top 10, Andy Murray (52.º), de 35 anos, e Gael Monfils (322.º), de 36.