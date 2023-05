Arsenal recupera rédeas à custa de Chelsea desgovernado

Triunfo, por 3-1, no derby londrino trava derrapagem dos “gunners”. Barcelona vence e está cada vez mais perto do 27.º título espanhol.

O Arsenal recuperou, esta terça-feira, no Emirates, ainda que de forma provisória, a liderança da Premier League, perdida no domingo para o bicampeão Manchester City, que, assim, volta a estar a dois pontos (com dois jogos a menos) dos londrinos na corrida pelo tricampeonato inglês.

Com o internacional norueguês Martin Odegaard implacável, a marcar aos 18 e 31 minutos, os “gunners” arrancaram exibição autoritária, interrompendo uma série de quatro jogos sem vencer na Liga inglesa.

A formação orientada por Mikel Arteta aproveitou o facto de receber o opulento mas desgovernado “vizinho” de Stamford Bridge... Um Chelsea sem rumo, perfeitamente perdido na segunda metade da tabela classificativa, e que nesta terça-feira somou a sexta derrota consecutiva (3-1), sétima nos últimos oito desafios, dois dos quais para a Liga dos Campeões, onde foi eliminado nos quartos-de-final pelo detentor do troféu, Real Madrid.

No fecho da 34.ª jornada, o Arsenal recuperou o fôlego e chegou a uma vantagem ainda mais confortável aos 34 minutos, com um golo do internacional brasileiro Gabriel Jesus. Aos “blues” pedia-se uma reacção, um assomo de dignidade, o que a equipa de Frank Lampard acabou por mostrar na segunda parte, depois de um golo de Noni Madueke (65’), jovem avançado inglês de 21 anos recrutado em Janeiro ao PSV Eindhoven.

Fábio Vieira, do Arsenal, e João Félix, do Chelsea, não foram opção para este jogo, que seguiram dos respectivos bancos.

Barcelona pode preparar a “ fiesta ”

Em Espanha, longe do nível de incerteza que reina na Liga inglesa, o Barcelona venceu, por 1-0, com um golo tardio de Jordi Alba (85’), o Osasuna, nono classificado à condição, e está cada vez mais perto da conquista do título de campeão de Espanha, troféu que ergueu pela última vez em 2018/19. Tudo porque a encerrar a noite, em San Sebastián, a Real Sociedad "condenou" o campeão espanhol e europeu... impondo derrota por 2-0 aos "blancos".

Para se aproximar do 27.º título, antes de conhecer o desfecho do jogo do Real Madrid, a formação catalã precisou sofrer perante um adversário que jogou reduzido a dez unidades desde os 26 minutos, por expulsão do central Jorge Herrando. Depois, já com a notícia do triunfo dos bascos, consumado com golos de Takefusa Kubo (47') e Ander Barrenetxea (85'), o Barcelona aumentou a vantagem sobre o rival de Madrid para 14 pontos, podendo ser campeão na próxima jornada, no derby com o Espanyol. Isto, mesmo que o Atlético de Madrid, que esta quarta-feira recebe o Cádiz, vença e assuma a vice-liderança, a 13 pontos, insuficientes caso o Barcelona vença no Cornellà-El Prat.

Elche despromovido

Três anos depois de ter regressado à elite do futebol espanhol — havia sido despromovido em 2015 por razões financeiras e administrativas —, o Elche viu confirmada a despromoção ao segundo escalão, ao perder por 2-1 em Almería. Com 16 pontos e apenas 15 em jogo, o Elche está (a 17 do Valência) matematicamente arredado da luta pela sobrevivência.

A formação do internacional português Dyego Sousa, com golos de Léo Baptistão (22’) e Adrián Embarba (52’), aproveitou para se afastar o suficiente para respirar um pouco melhor, com cinco pontos para a zona de despromoção, embora não tenha evitado um surto de ansiedade nos minutos finais, depois do golo Ezequiel Ponce (90’), a reanimar a formação de Elche.