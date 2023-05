Quarta na TV: Estrada Fora com migrações, Ed Sheeran e a Mafalda de Quino

Serpentina, Benedetta e Blow-Up - A História de Um Fotógrafo são outros filmes em cartaz. No Coração do Bosque e Crime, Disse o Livro completam as sugestões.

CINEMA

Serpentina

RTP1, 21h01

Estreia. Inspirado no livro homónimo de Mário Zambujal, o filme realizado por Laura Seixas segue “um guionista à procura de inspiração, um actor fracassado, a tentar voltar à ribalta, e uma mala de dinheiro escondida numa chaminé”, em que os personagens “se vêem eles próprios num filme de gangsters do qual não sabem como sair”, descreve a RTP.

Rodado em Oliveira do Hospital, conta com Salvador Nery, Joana Pais de Brito, Francisco Froes, Sónia Balacó, Jorge Corrula, André Nunes, Eduardo Madeira, Sisley Dias, Laura Frederico, Luís Lucas e Teresa Faria no elenco. O argumento é de Rui Vilhena, João Duarte-Silva e Vinicius Dias.

Serpentina é o primeiro telefilme dos cinco que compõem a segunda ronda do projecto Contado por Mulheres, uma parceria da Ukbar Filmes e da estação pública, que entregou dez histórias lusófonas a outras tantas estreantes na realização. Os próximos serão Jogos de Enganos, de Rita Barbosa, O Pio dos Mochos, de Diana Antunes, Há-de Haver Uma Lei, de Anabela Moreira, e A Hora dos Lobos, de Maria João Luís.

Foto Serpentina RTP e Ukbar Filmes

Estrada Fora

TVCine Edition, 22h

Estreia na realização do iraniano Panah Panahi, esta comédia dramática acompanha uma família numa viagem de carro por terrenos pouco convidativos. São os pais, os dois filhos e um cão que está doente, e as tensões vão sempre vindo ao de cima. Com Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak e Amin Simiar.

Benedetta

Cinemundo, 22h30

Itália, final do século XVII. Benedetta é uma freira a viver num convento desde criança. A sua vida muda quando a noviça Bartolomea se torna sua companheira de cela e nasce entre elas uma paixão que vai contra todos os cânones da Igreja. Estreado em Cannes e realizado por Paul Verhoeven, este drama erótico tem por base o livro biográfico Actos Impuros, de Judith C. Brown, que narra a história real de Benedetta Carlini (1590-1661).

Blow-Up - A História de Um Fotógrafo

Fox Movies, 1h23

Thomas (David Hemmings) fotografa sub-repticiamente um casal. A mulher (Vanessa Redgrave) tenta, sem sucesso, que ele lhe entregue a película. Após a revelação, Thomas descobre pormenores nas fotos que indiciam que terá fotografado um homicídio. Uma obra-prima de Michelangelo Antonioni, de 1966, baseada num conto de Julio Cortázar. Teve duas nomeações para os Óscares (melhor realização e argumento) e trouxe de Cannes a Palma de Ouro.

SÉRIE

Crime, Disse o Livro

RTP1, 00h24

Esta é uma história dentro da história, feita de crime e mistério, que adapta à televisão o best-seller de Anthony Horowitz. Leslie Manville e Tim McMullan protagonizam esta série britânica em seis partes, para acompanhar semanalmente a partir de hoje.

Susan Ryeland, editora de livros, recebe de um dos seus autores mais bem-sucedidos o manuscrito do último tomo de uma saga policial. Apercebe-se de que está inacabado. Descobre também que o escritor está morto. É então que começa a perceber que a obra que tem nas mãos pode não ser apenas ficção. Mais: pode conter pistas para explicar a morte dele e conduzir ao seu assassino.

DOCUMENTÁRIOS

A Grande Migração

Odisseia, 16h

A estação dos nascimentos inaugura a série que acompanha a jornada dos mamíferos que, em África, se lançam numa viagem de centenas de quilómetros desde o Serengueti até Masai Mara (e volta). Ben Fogle é o anfitrião do programa, rodado ao longo de um ano.

Volta, Mafalda!

RTP2, 22h58

Que tiradas teria a Mafalda no mundo de hoje? Como se manifestaria o espírito contestatário da menina que nasceu, na Buenos Aires dos anos 1960, no estirador de Quino (1932-2020)? Através de imagens de arquivo e animações, o documentário de Lucia Sanchez conta a história da pequena heroína cuja consciência política só era suplantada pelo amor aos Beatles e o ódio à sopa, e que se tornaria a maior criação do cartoonista argentino.

Ao mesmo tempo, levanta reflexões sobre “o que aconteceu desde que Quino parou de a desenhar”. Foi em 1973 que o artista pôs um ponto final às tiras da Mafalda, por cansaço e, revelaria mais tarde, também por receio de represálias.

No Coração do Bosque

RTP2, 23h55

O Bosque de Bolonha é um enorme parque público de Paris que, durante o dia, se enche de famílias e que, à noite, se torna pouco recomendável por ser cenário do negócio do sexo. Claus Drexel vai ao encontro das “Damas do Bosque” que ali trabalham e das muitas histórias que têm para contar.

Ed Sheeran: Tudo Somado

Disney+, streaming

Em vésperas do lançamento do novo álbum de Ed Sheeran, estreia-se uma docussérie que promete um vislumbre intimista dos bastidores dos holofotes que o iluminam, explorando uma improbabilidade sublinhada pelo próprio músico: que um miúdo inglês ruivo e gago se tenha convertido numa estrela pop global.

Ao longo de quatro episódios, partilha as inspirações para as canções, as encruzilhadas em que se viu e os desafios mais pesados da sua vida privada – como a depressão, a perda de um grande amigo ou a notícia de que a mulher tinha um tumor, quando esperava a segunda filha.

Além do testemunho dado na primeira pessoa, conta com comentários de familiares e amigos, e com imagens que vão da infância de Sheeran até às actuações em grandes estádios, sem esquecer os primeiros passos em palco.