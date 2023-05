110 Histórias, 110 Objectos. O kit pedagógico de microondas

No 91.º episódio, descobrimos o kit pedagógico de microondas. O podcast 110 Histórias, 110 Objectos, do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

Dentro de uma mala verde estão cabos, peças metálicas, uma lupa e muitas outras peças que podiam passar despercebidas entre a colecção do Museu Faraday, no campus Alameda. Interligadas compõem o kit pedagógico de microondas que, na década de 60 do século passado, serviu de base à experimentação feita no Técnico e foi crucial para o trabalho doutoramento de Francisco Borges da Silva (1934-2021), na área dos amplificadores de sinais.

O kit destinava-se a divulgar junto de estudantes e investigadores as técnicas de microondas, que tiveram grande desenvolvimento, após o fim da 2.ª Guerra Mundial. “Estávamos numa altura em que era importante ter um kit pedagógico para as pessoas nas escolas e universidades se familiarizarem com as aplicações e as propriedades do microondas”, confirma Moisés Piedade, responsável pelo Museu Faraday e professor aposentado do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Técnico.

O kit pedagógico de microondas do Técnico tem “tudo o que é necessário para fazer as experiências fundamentais em microondas”, desde transmissão, antenas, receptores de microondas, dispositivos acumuladores, cavidades ressonantes, que permitem determinar a frequência do sinal emitido de cerca de 10GHz (os microondas domésticos funcionam à volta de 2GHz). Do trabalho de Francisco Borges da Silva permanecem também no Museu Faraday os emissores e os receptores que o investigador construiu à mão usando as oficinas do Técnico. Após anos de repouso, a busca de peças para a colecção do Museu – onde também pode ser encontrado o kit de electromagnetismo (ouvir Episódio 54 – O Kit de Electromagnetismo) - deu nova vida ao kit pedagógico de microondas.

Rui Louro, colega de Moisés Piedade enquanto estudante do Técnico e actual colaborador do Museu, ficou com essa missão. “Aqui no Museu calhou-me a mim fazer o modelador de áudio para o sistema de microondas de demonstração que nós temos. Ia olhando para o manual, verificando as experiências possíveis e ia reproduzindo algumas que me interessassem...”, recorda. “Quando o encontrei, parecia novo, estava impecável”, complementa. Nesse trabalho, adicionou o sinal de áudio a partir de um antigo walkman. Esse sinal é transmitido ao longo do feixe, sendo detectado na outra ponta. O som “entrou no amplificador, saindo num altifalante e verificou-se que as coisas funcionavam”.

Funcionalidade bastante diferente daquela para a qual o microondas é usado no dia-a-dia, descoberta um pouco por acidente: “Foi um engenheiro que tinha uma barra de chocolate no bolso e estava em frente ao feeder do microondas e o resultado foi que ele sentiu a barra derreter-lhe no bolso”, explica Rui Louro. A frequência de 2Hz desses aparelhos “é bastante boa para aquecer, faz vibrar as moléculas de tudo o que tem água e, portanto, fazer o aquecimento. Tem uma antena para aquele espaço confinado ao forno de microondas. Esse campo magnético é que faz vibrar as moléculas de tudo o que tenha água e aquecer por atrito”, explica Moisés Piedade.

O kit pedagógico de microondas assume-se como mais um exemplo da importância da experimentação no ensino e na investigação. Um sentimento assim resumido por Moisés Piedade: “Hoje em dia podemos aprender tudo sem fazer nada - eu tenho a informação toda, desde que saiba um bocadinho de matemática e física posso aprender tudo… só que para mim não sei. Eu só sei quando fiz. Uma vez feitas as experiências, eu já me esqueci de tudo, da teoria mas fiquei com os princípios físicos bem solidificados. Para mim sempre foi muito importante numa Escola de Engenharia a vivência da experiência porque essa nunca mais se esquece”.

O podcast 110 Histórias, 110 Objectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. É um programa do Instituto Superior Técnico com realização de Marco António (366 ideias) e colaboração da equipa do IST composta por Filipa Soares, Sílvio Mendes, Débora Rodrigues, Patrícia Guerreiro, Leandro Contreras, Pedro Garvão Pereira e Joana Lobo Antunes.

Siga o podcast 110 Histórias, 110 Objectos no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.