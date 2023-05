Número de inscritos no ensino superior bate máximo histórico pelo segundo ano seguido

O número de estudantes no ensino superior voltou a bater o máximo histórico, pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), estavam inscritos, no final do primeiro semestre deste ano lectivo, 432 mil alunos. Este crescimento é transversal a todos os ciclos de estudos, incluindo licenciaturas, mestrados e cursos técnicos superiores profissionais.

