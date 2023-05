A Guerra dos Tronos

Cinco “delfins” são (ou já foram!) os putativos herdeiros de António Costa que têm em comum serem ou terem sido ministros da República para mostrarem as suas aptidões e apetências para a cadeira de secretário-geral do PS. Marta Temido caiu isolada após a morte de uma grávida, quando o problema do SNS não era a falta de orçamento, segundo Medina; Pedro Nuno Santos despistou-se estrondosamente na sequência das trapalhadas após a demissão de Alexandra Reis por Medina; Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva encontram-se entre o parecer e a parede após desmentidas por Medina; e a mulher de João Galamba foi renegada de um cargo no Ministério das Finanças por Medina. Cuidado, Duarte Cordeiro, porque se alguém cair no caso ou casinho dos contratos na Câmara Municipal de Lisboa, evidentemente que não será Fernando Medina.

Miguel Guerra, Gulpilhares

Cúmulo da estupidez?!

A despesa militar mundial em 2022 foi de 2038 mil milhões de euros. Quantos hospitais? Quantas escolas? Quantos infantários? Quantos lares para a terceira idade? Quanta habitação digna? Quanto apoio social? Quanto dedicado à protecção do globo? Quanto... ? Altura para apoiarmos exclusivamente quem defende e luta para que a paz e o desarmamento substituam a violência e a exploração?

Antonio Linhan, Londres

A “cloaca”

Há nomes que ficam. E, depois, pecam pelo exagero. Curioso ainda que quase todas as palavras metafóricas vão buscar o seu significado ao corpo, à sua anatomia, função ou disfunção, sejam elas humanas ou de outros animais. É assim com o ADN, a esquizofrenia e agora... a cloaca. Qualquer sociedade, empresa, família tem a sua “dupla hélice”, e muitas delas são “esquizofrénicas” nos comportamentos. A última moda é, como disse, a “cloaca”, que existe em alguns animais, mormente nas aves, mas é usada na linguagem para – à parte o significado literal de órgão onde vão parar urina, fezes, esperma e ovos – apodar... as redes sociais. Não me cabe aqui dizer se esse uso é curial ou leviano, o que sei é que o Facebook – que utilizo – tem milhões de usuários, com milhares de “amigos”, todos com proveniência diversa e de expressão variada. Não serei ingénuo ao ponto de dizer que tudo é anódino ou de valor equivalente, mas também não me permitirei comparar com uma “latrina” ou “esgoto”, até pelo número de utilizadores já referido e porque não me esqueço – aqui sem metáforas – dos ovinhos que como sob várias técnicas culinárias. Perdoem-me o devaneio, mas às vezes há textos tão bem escritos e depois... lá vem a “cloaca”. O M.E.C. tem razão, temos é que nos responsabilizar e não “culpar o caminho”...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

De todos

O 1.º de Maio é o Dia de todos os Trabalhadores. Dos que fazem greves e paralisações, e dos que, em resultado dessas acções, ficam sem transportes para irem trabalhar, adiam as doenças, porque não têm médicos, não sabem onde pôr os filhos, porque as escolas os não recebem. O 1.º de Maio também pode ser uma data de mudança de atitude. Pôr fim a trabalhadores a prejudicar outros trabalhadores. Lutas estritamente dirigidas às administrações.

Aristides Teixeira, Almada

Ainda os professores?

​Já não há pachorra para os professores, para as suas greves, para as suas exigências sem diálogo, para o seu comportamento que roça a insolência, para a sua falta de trabalho em prejuízo dos alunos “do público" (que no privado funciona), para a sua falta de preparação para a defesa do bem público. Estabeleceu-se a concorrência entre dois sindicatos à procura de protagonismo, e o pessoal vai atrás. Não querem negociação, querem tudo e já. Falem-lhes em rigor no trabalho, na necessidade de avaliação de competência e desempenho. Será que isso lhes interessa?

Celso Pontes, Vila do Conde

Já não preciso da Netflix!

A programação televisiva anda muito fraca, levando-me a pensar na renovação da assinatura da Netflix, o que implicaria uma box nova e seguramente algumas complicações na sua instalação. Eis se não quando começo a ficar “agarrada” à novela TAP, transmitida de forma continuada nos canais informativos, com novos dramas todos os dias, a todas as horas, com actores variados, episódios hilariantes e inesperados, que ultrapassam claramente as ficções transmitidas. Alimentada por fugas de informação, queixas-crime, delitos graves, demissões ao vivo, temas “tóxicos”, ministros que mentem descaradamente, continuando no seu posto a sorrir como se nada fosse, há de tudo um pouco – ou muito – nesta série!

E, quando pensava que nada mais nos espantaria, surge um Big Brother diferente, transmitido pelo anteriormente enfadonho canal ARTV, tendo como protagonistas as mais altas figuras do Estado! Na realidade já não preciso da Netflix!

Isabel Ribeiro, Lisboa