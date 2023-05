Confrontos entre polícia e manifestantes no 1.º de Maio em França

Ministério do Interior diz que 782 mil pessoas estiveram nas ruas nas marchas do Dia do Trabalhador. Cerca de 200 pessoas foram detidas e um polícia está ferido com gravidade.

A polícia francesa entrou em confrontos com centenas de manifestantes radicais vestidos de preto, ​em Paris e outras cidades de França, durante os protestos liderados por sindicatos contra o aumento da idade de reforma do Presidente Emmanuel Macron, durante as marchas para assinalar o Dia do Trabalhador.

Manifestantes atiraram cocktails Molotov e fogo-de-artifício contra a polícia de Paris, queimaram materiais de construção e destruíram paragens de autocarro. Aqueles que se manifestavam pacificamente vaiaram os agentes que responderam com cargas e gás lacrimogéneo

Os serviços de emergência usaram canhões de águas para apagar os fogos que enegreceram as janelas dos prédios vizinhos. Um polícia ficou gravemente ferido depois de ter sido atingido por projéctil em chamas.

Também há relatos de violência em Lyon e Nantes, onde foram incendiados veículos e vandalizados estabelecimentos comerciais. Quase 200 pessoas foram detidas num dia em que 782 mil franceses foram às ruas, de acordo com informações do Ministério do Interior.

No mês passado, Macron aumentou a idade da reforma dos 62 para os 64 anos apesar de greves em diferentes sectores, numa decisão que fez cair a sua popularidade até perto dos níveis mínimos que atingiu durante a crise dos “coletes amarelos” em 2018-2019.

A decisão acabou por cristalizar a raiva contra um Presidente que muitos consideram indiferente às suas dificuldades diárias e Macron tem sido recebido regularmente com vaias, bater de panelas e insultos quando aparece publicamente.

“Eles [Governo] estão a tentar mudar rapidamente de assunto, mas digamos que não está a resultar. Tanto melhor”, disse o escultor Antoine Eveillo.

Os sindicatos apelaram a uma grande participação para tentar forçar um recuo do Governo de Macron, que aprovou a sua lei da reforma das pensões sem um voto final na Assembleia Nacional, onde não tem maioria.

Sondagens mostram que uma maioria substancial dos franceses opõe-se ao aumento da idade da reforma.

“O executive não pode governar sem o apoio do seu povo”, afirmou Sophie Binet, líder da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), de orientação política mais à esquerda

Binet disse que a CGT ainda não decidiu se vai participar nas conversações com o Governo sobre outras questões laborais como salários, condições de trabalho e apoios sociais aos mais carenciados.

A mais moderada Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT) vai participar nessas discussões, afirmou o seu líder, Laurent Berger.

Berger rejeitou as sugestões de que rara aliança entre os principais sindicatos estaria agora a ser testada depois de aprovada a lei das pensões.

O sistema de pensões é uma pedra angular do modelo francês de protecção social. Uma faixa com a inscrição "Reforma antes da artrite!" resume o desgosto sentido por muitos franceses ao serem informados de que terão de trabalhar mais tempo antes de poderem aceder à reforma.

Macron defende a reforma dizendo que é necessária para manter as contas positivas num dos sistemas de pensões mais generosos do mundo industrializado.

Os pagamentos do sistema de pensões francês, como percentagem dos rendimentos pré-reforma, são bem superiores aos de qualquer outro lado e um homem típico francês passa mais tempo na reforma que em qualquer outra das nações da OCDE.

Michel Maingy, metalúrgico reformado, sente que a batalha pelas pensões está perdida, mas ainda há lutas para serem travadas nas negociações sobre as condições laborais. “Temos de manter a cabeça erguida”, disse antes do protesto em Nantes.

O endurecimento da oposição política corre o risco de complicar o resto da agenda reformista de Macron, incluindo um projecto de lei do desemprego que exige que aqueles que recebem o rendimento social mínimo trabalhem ou tenham formação 15 a 20 horas por semana.

A Fitch baixou o rating do crédito soberano francês na sexta-feira para “AA-”, justificando a decisão com o facto de o possível impasse político e agitação social representarem riscos para a agenda de Macron.

Reuters