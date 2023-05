Os canalizadores do Watergate

White House Plumbers é uma minissérie cómica de cinco episódios da HBO, com Woody Harrelson e Justin Theroux, que foca dois dos protagonistas do escândalo Watergate: H. Howard Hunt e G. Gordon Liddy.

"O seguinte é baseado numa história verdadeira. Nenhuns nomes foram mudados para proteger os inocentes, porque quase toda a gente foi considerada culpada." É com estas palavras no ecrã que começa White House Plumbers, a minissérie cómica da HBO sobre o Watergate e, acima de tudo, a estupidez do Watergate. O primeiro dos cinco episódios estreia-se esta terça-feira na HBO Max.

Se há coisa que é sublinhada ao longo da criação de Alex Gregory e Peter Huyck é o quão incompetente foi tudo o que se passou quando, entre 1972 e 1974, E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy fizeram uma série de manobras ilegais para tentarem espiar o Partido Democrata e garantir a reeleição de Richard Nixon. Logo ao início, por exemplo, um dos membros da equipa esquece-se da ferramenta certa para arrombar a fechadura durante a segunda das quatro tentativas de assalto ao Watergate.

Hunt, aqui interpretado por Woody Harrelson, era um ex-agente da CIA caído em desgraça que tinha sido uma parte importante da destabilização política da América do Sul, e G. Gordon Liddy, a quem é dada vida por Justin Theroux, era um ex-agente do FBI também na mó de baixo. A série, com um tom cómico, é focada neles e nas suas vidas familiares, bem como naquilo que fizeram em nome de Nixon, pensando que ele os iria perdoar e recompensar. Tudo, como eles dizem, em nome do anticomunismo. Lena Headey, de A Guerra dos Tronos, faz de Dorothy Wetzel, a esposa de Hunt, também ela agente e mil vezes mais competente do que o marido. Ao PÚBLICO, durante uma série de mesas redondas virtuais com jornalistas, fala da "frustração" da personagem. "Muitas das coisas são vistas pela perspectiva dela, por isso é que acho que tem piada quando ela pensa 'estou outra vez rodeada de idiotas'."

David Mandel, que realiza toda a série, é um grande adepto da captura da estupidez humana. No currículo dele estão séries como Seinfeld, Curb Your Enthusiasm ou Veep. Aqui decidiu preencher os papéis pequenos com character actors, caras que todos conhecemos, mesmo que os seus nomes nos escapem ou não passem pela nossa cabeça há anos. “O casting da série é das coisas de que estou mais orgulhoso”, conta. “Muitos deles não são grandes papéis, mas são importantes.” O fascínio por esse tipo de actores mantém-se até quando a série nos informa de que Liddy, depois de ter saído da prisão, chegou a aparecer num episódio de Miami Vice.

O realizador menciona nomes como Ike Barinholtz, Toby Huss, Judy Greer e Robert Smigel, o criador de Triumph, the Insult Comic Dog. “Em pouco tempo, tens de conhecer as personagens, perceber quem são e ter uma ideia do que estão a fazer”, explica. Há um juiz, John Sirica, interpretado por F. Murray Abraham. Era preciso alguém que impusesse respeito e causasse medo. “Quando ele entra na rodagem, o Woody e o Justin põem-se direitos.” Abraham é também, afirma, “o único actor”, tirando “um actor secreto” que não quis desvendar, que aparece tanto nesta série quanto em Os Homens do Presidente, o filme de Alan J. Pakula sobre o escândalo.

Como Hunt, Woody Harrelson ganha algumas afectações, mas não deixa de ser o Harrelson que conhecemos (o que nunca é mau). Já Theroux, com bigode e toda a auto-importância de Liddy, exagera com frequência. Liddy era, na vida real, uma personagem caricata que punha a mão no fogo e se queimava para mostrar determinação e ouvia discursos de Hitler. Ambos os actores têm feito, desde o início das carreiras, comédia. Havia alguma preocupação em irem demasiado longe e óbvio em termos de interpretação? "Não sei se fomos nós a calibrar isso", responde Harrelson. "Tens de representar a verdade, quase dramaticamente", continua. Diz que o realizador teve, por vezes, de tentar fazê-los serem mais comedidos, "porque nós exageraremos, se nos derem a hipótese". "Gostamos de exagerar, somos ambos canastrões, é o que ele está a dizer", completa Theroux. Os dois têm uma química assinalável que transparece tanto no ecrã quanto quando estão lado a lado num quarto de hotel genérico a responder a perguntas por vezes também genéricas de jornalistas. E é isso que vale a pena aqui.