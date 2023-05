Aerosmith anunciam (nova) digressão de despedida

A banda de rock norte-americana Aerosmith anunciou neste domingo uma digressão de despedida para celebrar os mais de 50 anos de carreira.

O calendário da tour divulgado só apresenta, para já, datas norte-americanas, com 40 concertos entre 2 de Setembro deste ano e 26 de Janeiro de 2024 em cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Mas poderão ser anunciadas outras actuações, tanto em solo norte-americano como no estrangeiro.

"É a digressão final de despedida, mas sinto que vai durar algum tempo", disse o guitarrista Joe Perry à The Associated Press. "Mas não sei quantas vezes voltaremos às mesmas cidades. Pode muito bem ser a última vez."

A nota divulgada nas redes sociais promete uma celebração das "cinco décadas de êxitos revolucionários dos Aerosmith, que comemoram 50 anos como a maior banda de rock da América".

Esta não é a primeira vez que o conjunto responsável por sucessos como Walk this way ou Crazy anuncia uma digressão de despedida. A última passagem por Portugal foi, aliás, durante uma temporada de concertos que serviriam para celebrar o fim dos Aerosmith. No entanto, a tour Aero-Vederci Baby!​, que passou por Lisboa em 2017, foi seguida de Aerosmith: Deuces are Wild, que teve datas marcadas para a Europa que acabaram por não se realizar devido aos constrangimentos provocados pela pandemia.

A banda norte-americana comemora este ano 53 anos de carreira. O grupo composto por Steven Tyler (vocalista), Joe Perry (guitarra), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria) já actuou várias vezes em Portugal.

Steven Tyler, o principal rosto da banda, também conhecido por ter sido jurado do programa televisivo American Idol, enfrenta uma acusação de abuso e agressão sexual por parte de uma mulher que era menor quando os dois terão tido uma relação, na década de 70.

O baterista Joey Kramer não estará presente nas datas anunciadas para se focar "na família e na saúde", sendo substituído por John Douglas, que desde 2019 tem assumido esse papel.