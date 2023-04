No PS ainda há adultos?

A publicitada “ferroada” ao Partido Socialista dos outdoors do PSD até que se ajusta às evidências; um período em que tem vindo à tona tudo o que um partido – dito democrático – devia evitar exibir está a dar ao povo português uma imagem deplorável.

De cada vez que um português acorda já começa a espantar-se com a ausência de mais um (ou muitos) erros de governação, escândalos, gaffes e até toques desapropriados de tiques totalitários e derivas ideológicas. A empáfia de ministros sem maturidade (não confundir com integridade) e que se apresentam à gente como se fôssemos todos destituídos de pensamento crítico é o que mais fere e descredibiliza estas figuras que governam e não se permitem realizar que pode haver quem tenha competências mínimas exigidas para ombrear com o processo de desmantelamento das mentiras que nos impingem todos os dias.

Em que é que este PS se tornou, não governando e apenas fazendo trapalhada atrás de trapalhada? O que é que pretende este PS que afirma querer governar-nos até… 2026? Quem põe mão nesta gente que não produz senão pobreza e assimetria e está a levar ao colo os populistas que no Chega e na IL se acantonaram e a que o PSD de Montenegro parece querer abrigar sob sua asa!

Maria da Conceição Mendes, Vila Nova de Gaia

Lula vs. Bolsonaro

Como cidadão português, não tenho o direito de me imiscuir na política brasileira ou de outro país, mas, dadas as circunstâncias da visita de Lula ao meu país e depois da vergonha a que assisti no Parlamento português no episódio protagonizado por um partido de extrema-direita, não podia ficar indiferente à situação.

É triste e lamentável que os brasileiros, em minha opinião, não consigam separar o trigo do joio, não consigam ver um homem como Lula, que não tem um discurso de ódio, que luta pela inclusão de todos os brasileiros e principalmente das minorias étnicas do Brasil, que quer combater a pobreza endémica existente e que se agravou nos últimos anos, que quer tirar o Brasil do isolamento em que se encontra no mundo graças à política do ex-Presidente.

Do outro lado temos um homem extremamente inculto, de ideologia de extrema-direita, defensor da ditadura militar que assolou o Brasil durante 21 anos (1964 a 1985) onde muitos brasileiros opositores à ditadura foram assassinados ou torturados, e que recentemente, durante a campanha eleitoral, disse num comício que se ganhasse as eleições iria metralhar os “petistas”. E é bom não esquecer que está a ser investigado, bem como a sua família (mulher e filhos), num esquema de alegada corrupção conhecida por “rachadinha”, e ainda por uma suposta tentativa de golpe de Estado em Brasília. É este o homem que uma parte dos brasileiros defende?

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

Alternativa de Governo

Após avisos do Presidente da República de que os casos no Governo teriam de ter um fim, sob pena de dissolução da Assembleia da República, aqueles parecem não ter fim à vista, no que parece também ser um teste de desafio às palavras do mais alto magistrado da nação, que em circunstâncias normais já teria tomado uma posição firme face ao desgaste de uma maioria que fala em estabilidade, quando o país está instável.

A máquina partidária socialista consegue, apesar dos escândalos que têm ocorrido, mascarar a realidade do país com supostas preocupações com os cidadãos, onde se procura fazer esquecer as situações lamentáveis que têm ocorrido.

Uma oposição responsável, olhando o pântano em que se encontra o país, tem uma responsabilidade acrescida de apresentar um programa credível que tenha como principal preocupação o bem-estar dos cidadãos e a imagem do país, como alternativa ao actual Governo, o que deveria passar ao eleitorado uma mensagem de confiança, relativamente à necessidade de transformar para melhor o país.

Américo Lourenço, Sines

Que falta fazem homens como Salgueiro Maia

Confesso que sempre tive uma admiração especial pelo comportamento de Salgueiro Maia, quer durante o 25 de Abril, quer posteriormente. Salgueiro Maia recusou fazer parte do Conselho da Revolução e não quis, igualmente, ser governador civil de Santarém, tendo morrido bastante cedo e magoado pela forma como foi destratado pela hierarquia militar, tendo visto igualmente Cavaco Silva recusar-lhe a atribuição de uma pensão vitalícia por “serviços excepcionais e relevantes prestados ao país”, enquanto a atribuiu a dois antigos agentes da PIDE. Recordando o exemplo deste capitão de Abril ao longo de toda a sua vida, em termos de verdade, de conduta cívica e de honestidade, só posso, olhando para a maioria dos políticos actuais e para as mentiras dos membros do Governo, concluir: que falta fazem homens como Salgueiro Maia!

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora