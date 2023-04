Três jovens atingidos a tiro na Quinta do Mocho, em Loures

Três jovens foram este domingo atingidos a tiro no Bairro da Quinta do Mocho, em Loures, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O incidente ocorreu perto das 17h30 no bairro localizado em Sacavém, Loures, com três pessoas "relativamente jovens" atingidas nas pernas, de acordo com a mesma fonte. Segundo o Jornal de Notícias, dois dos feridos serão menores, com 15 e 17 anos. O terceiro terá 19 anos.

Os três feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde ficaram internados.

O Comando Metropolitano não avançou os motivos do crime nem o tipo de armas utilizado, acrescentando apenas que não há indícios de que os jovens alvejados tenham respondido aos disparos.