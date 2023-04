Adolescente de 13 anos consegue parar autocarro escolar depois de motorista desmaiar

Dillon Reeves é o novo herói da cidade de Warren, no estado norte-americano do Michigan, depois de ter impedido que um autocarro escolar ficasse desgovernado.

Um adolescente norte-americano de 13 anos impediu esta quarta-feira um acidente ao parar o autocarro escolar em que seguia, depois de a motorista ter desmaiado ao volante.

O episódio aconteceu na cidade de Warren, nos subúrbios de Detroit, no estado do Michigan. Dillon Reeves, aluno do 7.º ano que estava sentado na quinta fila, percebeu que a motorista do autocarro estava inconsciente e correu para controlar o volante e travar, imobilizando a viatura.

O vídeo da câmara de vigilância do autocarro foi divulgado e mostra que a motorista avisa por rádio que está a sentir-se "muito tonta" e que vai encostar o autocarro junto a um parque e esperar por alguém que a substitua. Mas não consegue chegar ao local, perdendo os sentidos ao volante do veículo, que começa a desviar-se para a esquerda, em direcção à via de trânsito contrária.

É nesta altura que Dillon Reeves reage e pára o autocarro, pedindo ao mesmo tempo que algum dos colegas ligue para o 911 (número de emergência nos Estados Unidos).

O jovem é agora considerado um herói local, ao ter salvado a vida de dezenas de colegas graças a um "acto extraordinário de coragem e maturidade", disse o superintendente do distrito escolar de Warren, Robert D. Livernois, em conferência de imprensa.

Reeves "saltou do seu lugar, atirou para o chão a mochila, correu até à frente do autocarro, segurou o volante e parou-o, mesmo no meio do pânico que se instalou no autocarro", descreveu o responsável, numa conferência de imprensa em que também esteve presente Reeves, juntamente com os pais e irmã mais nova.

"Teve a capacidade de pressionar o travão devagar, possivelmente percebendo que o autocarro estava cheio de passageiros. Isto apesar do pânico justificado dentro do autocarro", continuou o superintendente, acrescentando que não houve danos.

A polícia de Warren e os bombeiros responderam aos pedidos dos alunos em minutos e a condutora foi tratada no local, sendo depois transportada para um hospital para realizar exames médicos. Os alunos foram transportados para casa num autocarro diferente, de acordo com as autoridades.

Os pais de Reeves, Steve e Ireta, elogiaram o filho, o seu "pequeno herói".

"O Dillon tem-se portado muito bem este ano. Evoluiu muito. Surpreendeu-nos com excelentes notas e com as suas atitudes na escola com os amigos, com os colegas. E fazer algo assim enche-me o coração", disse Ireta Reeves.

O presidente da câmara de Warren, James Fouts, já anunciou que vai apresentar uma "resolução de reconhecimento pelos actos heróicos" de Dillon Reeves, que foram "para além do que a maioria das pessoas faria".